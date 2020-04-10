Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), TOKİ ismini kullanarak SMS gönderimi veya vatandaşlar aranarak TOKİ TAPU HARCI adı altında Akbank’ta açılan IBAN numarasına 2.000 ve 1.900 lira para yatırılmasının talep edildiğini açıkladı. Bu girişimlerin sahtecilik ve dolandırıcılık olduğunu duyuran TOKİ, tapu devir ve işlemlerinin sadece yetkili bankalarla yapıldığını duyurdu. TOKİ, mağdur olunmaması için bu tür girişimlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Bilgi için ‘444 86 54’ü arayın.

2.3 trilyon dolarlık ek kaynak

ABD’de işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı geçen üç haftada 15 milyonu geçerek hayatı durma noktasına getiren corona virüs salgınının etkilerini gözler önüne serdi. İşsizlikteki bu sert artışın ardından ABD Merkez Bankası (Fed), yerel yönetimler ile orta ve küçük ölçekli işletmelere destek için 2.3 trilyon dolarlık bir dizi ek tedbir açıkladı. Kararın ardından dolar uluslararası piyasada sert düştü. Buna, IMF’nin aralarında Türkiye’nin de yer aldığı ülkelerle temas halinde olduklarına yönelik açıklaması da eklenince dolar 6.74’ten 6.62’ye kadar indi.

Corona tedavisi özelde de ücretsiz

Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yer alan ‘acil hal’ tanımı değiştirilerek, salgın (pandemi) hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı. Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre; corona virüs de ‘acil hal’ olarak kayıtlara geçti. Böylece Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastaneler, corona tedavisi gören acil veya yoğun bakım hastalarından muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

İlaçlar ödeme listesinde

Ayrıca corona virüs hastalığını yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek, diğer insanların tedavisinde kullanılması için ‘immün plazma tedarik ve uygulama’ tekniği de SUT’a dahil edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödeme listesine alındı. Yani corona tedavisinde kullanılan ilacın parasını da devlet karşılayacak.



