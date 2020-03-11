Bu ekonomi haberlerini kaçırmayın: Ekonomi Postası (11 Mart 2020)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2019 işgücü istatistiklerini dün açıkladı. Buna göre; işsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0.2 puan artışla yüzde 13.7 oldu. Kasımda yüzde 13.3’tü. Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 92 bin kişi artarak, 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlikteki artışta nüfus artışına bağlı işgücüne (çalışma hayatına) yeni katılanlar da etkili. İşgücü 2019’un Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 95 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin sayısı ise aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 3 bin kişi arttı ve 27 milyon 658 bin kişiye ulaştı.

E-dönüşüme destek

Türkiye İş Bankası, İşNet ile birlikte, KOBİ’ler ve serbest meslek erbabının elektronik dönüşümüne destek olacak yeni bir kampanya başlattı. Buna göre banka müşterileri, e-fatura ve e-serbest meslek makbuzu hizmetlerinden bir yıl süreyle ücretsiz ve taahhütsüz olarak faydalanabilecek. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, "Özellikle e-belge hizmetlerinden ilk defa faydalanacak serbest meslek erbabı müşterilerimize ve 10 milyon TL’nin altında cirosu olan KOBİ’lerimize odaklandık” dedi. Kampanya, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Fitre günlük 27 lira

Diyanet İşleri Başkanlığı, fitrenin bu yıl günlük 27 lira olduğunu bildirdi. Geçen yıla göre 4 liralık artış söz konusu. Fitre, fıtır sadakası olarak da biliniyor. Mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak hesaplanan fitre de belirlenen tutar, Ramazan ayından itibaren geçerli olacak.



