Bu ekonomi haberlerini kaçırmayın: Ekonomi Postası (19 Mart 2020)

Kolonya ihracatı izne bağlandı

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve meltblown kumaş ürünlerini ihraç etmek isteyen artık Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak zorunda olacak. Karar dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Listede ihracı kayda bağlanan meltblown kumaş ürünü, yoğunlukla maske mendil ve hava filtresi imalinde kullanılıyor.

Motorine indirim

Benzinin ardından motorine de indirim yapıldı. İndirimle birlikte 27 kuruş ucuzlayan motorin, 5 lira 48 kuruşa geriledi. Bu indirime rağmen benzin,motorine göre ucuz olmayı sürdürecek. Benzin, son yapılan 25 kuruş indirimin ardından 5 lira 45 kuruşa inmişti. Buna göre; Ankara’da ortalama 5.75 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5.48 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 5.65 liradan 5.38 liraya, İzmir’de 5.77 liradan 5.50 liraya inecek.

ATM’lerde limit 5 bin TL’ye çıkıyor

Bankalar virüse karşı yeni önlemleri devreye almaya başladı. İlk olarak Garanti BBVA, müşterilerine ATM para çekme limitini 5 bin liraya yükselttiğini ve diğer banka ATM’lerinden para çekme işlemini ücretsiz hale getirdiğini belirtmişti. Dün de Vakıfbank, ATM günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye, bankomat kartı ve kredi kartı temassız ödeme limitini de 250 TL’ye çıkardı.

25 milyon kişi işini kaybedecek

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) koronavirüs salgınının küresel bir ekonomik krizi tetikleyebileceğine dikkat çekti. ILO, hükümetlerin çalışanları krizin etkilerinden korumak için hızlı davranmamaları halinde dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı. ILO,“Ancak, eğer uluslararası eşgüdümlü tedbir alınabilirse daha önce 2008-2019 küresel finansal krizinde olduğu gibi istihdam kayıpları önemli ölçüde azalır”ifadelerini kullandı.

Yanlış yönlendirmeye ceza geliyor

Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç,“Gıda ve beslenme konusunda toplumu korkuya, endişeye sevk eden açıklama yapanlar ile yayın yapanlara ciddi müeyyideler gelecek” dedi. Her önüne gelenin gıda ürünleri konusunda şarlatanlık yapamayacağına dikkat çeken Kılıç, ağır idari para cezaları ve kapatmalara varan cezaların gündemde olduğunu söyledi. Yunus Kılıç, bu anlamda bilim komisyonu da kurulacağını açıkladı.

Su ve doğal gaz kesilmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları yeni önlemleri açıkladı. Buna göre; Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak.

Borç nedeniyle su ve doğalgaz kesintisi olmayacak, kesilenler açılacak.

Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan’a uzatıldı.

31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak.

Semt pazarlarında sadece gıda ürünlerinin satılması yönünde ilçe belediyelerine tavsiye kararı alındı.



