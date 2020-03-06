Bu ekonomi haberlerini kaçırmayın: Ekonomi Postası

Elektrikli araç kullanıcıları şarj istasyonlarını ‘navigasyon uygulaması’yla bulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,“Şarj istasyonlarının ortak bir portaldan yönetimi için navigasyon uygulamasını hayata geçireceğiz. Navigasyon uygulamasında, Türkiye’nin her yerine ulaşabileceğiniz elektrikli şarj istasyonlarını görebileceksiniz. Ayrıca Otopark Yönetmeliği çerçevesinde alışveriş merkezlerinin otoparklarında ve genel otoparklarda şarj ünitesini zorunlu hale getirdik” diye konuştu.

Ankara- Sivas YHT’ye geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, dün Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının 90-104 kilometreleri arasında enerjili deneme sürüşünü gerçekleştirdi. Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine gelen Turhan, istasyonda bulunan yüksek hızlı trene bindi ve bir süre aracı kullandı. Bu yıl hayata geçirilecek olan projenin toplam yatırım maliyetinin 9 milyar 749 milyon lira olduğu bildirildi. Yüksek Hızlı Tren, Ankara ile Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresini, 2 saate indirecek.

Günün 7.7 saatini internette geçiriyoruz

Türkiye’de insanların internette geçirdikleri süre ile uyku süreleri eşitlendi. Günün 7.5 saatini internette, 7.5 saatini de uykuda geçiriyoruz. Bu süre Türk Uyku Derneği’nin araştırmasında belirlenen günlük uyku ortalaması ile aynı. Dijital Türkiye 2020 raporuna göre, Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 74’ü, yani 62.7 milyonu internet kullanıyor. Bir yılda internet kullanıcıları 2.4 milyon, cep telefonu kullanıcısı 2.6 milyon, sosyal medya kullanıcısı sayısı da 2.2 milyon arttı.

Telefonlar hep elde

16-64 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 89’u akıllı telefon kullanırken, yüzde 67’si diz ya da masa üstü bilgisayara sahip. Tablet bilgisayar kullananların oranı da yüzde 45. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, raporda Türkiye’nin e-ticaret potansiyelinin de ortaya konulduğunu belirterek, “Rapora göre, 16-64 yaş grubundaki kişilerin 46.2 milyonu mal ve hizmet satın almak için internette arama yapıyor” dedi.

Havaş çalışanları APPRON ile mobile geçiyor

Havaş, kurum içi iletişimi güçlendirmek ve 4 binden fazla çalışanını tek bir platformda buluşturmak hedefiyle geliştirdiği APPRON uygulamasını kullanmaya başladı. Sektörde bir ilk olan APPRON ile Havaş çalışanları, seyahat, izin, avans, bordro ve nakil işlemlerinden, yönetici ekranıyla bağlı ekiplerine ilişkin raporlamalara, çalışma takvimi, etkinlik, duyuru ve haberlere kadar iş süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm bilgilere cep telefonlarından tek tuşla ve anında ulaşabiliyor. Kullanıcı dostu ara yüze sahip uygulama, çalışanların ofis dışından da kişiselleştirilmiş bilgilere ulaşabilmesine imkan sunuyor.



