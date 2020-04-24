Ayakkabı markası FLO, koronavirüsle mücadele kapsamında desteklerine devam ediyor. Sağlık çalışanlarına yönelik ‘hastanede kullanılan ayakkabıların hastane dışına çıkartılmaması’ tavsiyesinden hareketle; ilk etapta 15 bin çift ayakkabıyı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlık çalışanlarına ulaştıran şirket, 25 bin çift ayakkabı daha göndererek toplamda 2 milyon liralık 40 bin çift ayakkabı bağışladı. Marka ayrıca Milli Dayanışma Kampanyası’na da 1 milyon TL bağışta bulundu.

Can dostları unutmadı

Limak Enerji, geçtiğimiz yıl başlattığı ‘Sevgimiz, Enerjimiz Sizinle’ projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle insanların evlerinde olduğu bugünlerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Güney Marmara Bölgesi'nde dört şehirde 100’e yakın işlem merkezi ile müşterilerine hizmet veren şirket, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki hayvanların bugünleri mamasız ve susuz geçirmemeleri için müşteri işlem merkezlerinin önünde su ve mama kapları koydu.

Enerji BEDAŞ’tan

Koronavirüsle mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda 1000 yataklık pandemi hastanesinin yapımı hızla devam ederken Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (Bedaş), tesisin ihtiyaç duyduğu trafo merkezini 1 hafta içinde tamamladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da iki pandemi hastanesi yapılacağını açıklamasının ardından ön planlama çalışmasını tamamlayan Bedaş, trafo merkezini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hazır hale getirdi. TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olması nedeniyle trafo merkezine ‘1920’ numarası verildi.

Çocuklara kodlama eğitimi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Meclis’in açılışının 100. yılı dolayısıyla ilk, orta ve lise seviyesindeki kodlama eğitimlerini online platforma taşıyarak Türkiye genelinde erişime açtı. MESS Yönetim kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol “Ülkemiz, dijital dönüşümü fırsata çevirerek rekabette atılım yapabilecek potansiyele sahip. Bu durum geleceğe güvenimizi artırıyor” diye konuştu.

Bankalar bugün kapalı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı’nın sokağa çıkma kısıtlaması kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan’da (bugün) banka şubelerinin kapalı olacağını duyurdu. TBB’den yapılan açıklamada, “Kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 olan müşterilere, her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan’a ertelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir” denildi.



