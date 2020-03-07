Bu ekonomi haberlerini kaçırmayın: Ekonomi Postası (7 Mart 2020)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının şubatta bir önceki aya göre 10 bin 210, yılbaşından bu yana ise 32 bin 813 arttığını söyledi. Şubat sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 824 bin 14 olduğunu belirten Palandöken, “Geçen yıl esnaf ve sanatkar sayısı toplamda 37 bin 989 artarken bu yılın ilk iki ayındaki artış umut verici. En fazla esnaf ve sanatkarın bulunduğu il 213 bin 799 ile İstanbul oldu” dedi.

Korucuya ek tazminat

Güvenlik korucularına aylık ek tazminat ödenmesine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, güvenlik korucularına ödenenen aylık ek tazminat tutarı 135 liradan 190 liraya yükseltildi. Bu kararın geçerlilik tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Soslar yanıltmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, salça benzeri yemeklik sos gibi ürünler nedeniyle tüketicilerin yanıltılmasını ve haksız rekabeti önlemek amacıyla hem bu ürünler için kriterler belirleyecek hem de katkı maddesi kullanımını yasaklayacak. Hazırlanan tebliğ taslağında, domates püresinin ilave tuz hariç kuru madde miktarının en az yüzde 7, en çok yüzde 20, biber püresinin kuru madde miktarının ilave tuz hariç en az yüzde 9, en çok yüzde 15 olması öngörüldü.

905 milyon TL net kar

Ülker Bisküvi, 2019’da net dönem kârını yüzde 29 artırarak 905 milyon TL’ye çıkardı. Ülker Bisküvi’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, şirket 2019’da satışlarını da bir önceki yıla göre yüzde 31 artırdı. Ülker Bisküvi Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, “Türkiye’de toplam atıştırmalık pazarında tartışmasız liderliğimizi devam ettirirken, Türkiye operasyonlarımızı yüzde 28, ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızı yüzde 37 büyüttük” dedi.

Altına hücum

Çin’de başlayıp dünyaya yayılan koronavirisünün yarattığı endişeyle altının fiyatı, hem uluslararası piyasada hem de iç piyasada hızla artarken, vatandaş yine ‘güvenli liman’ olarak altına yöneldi. Mevduat faizlerindeki düşüşün de etkisiyle vatandaşın altın mevduatı iki ayda 77 ton, bir yılda 153 ton arttı. Altın mevduatlarındaki dolar cinsinden artış ise yılbaşından bu yana geçen iki ayda 4 milyar 549 milyon dolar, son bir yılda ise 9 milyar 329 milyon dolar oldu. Bankalardaki toplam 338 ton altının dışında vatandaşın yastıkaltında da 5 bin tona yakın altını olduğu tahmin ediliyor.



