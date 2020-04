Bu ekonomi haberlerini kaçırmayın: Ekonomi Postası (8 Nisan 2020)

Corona virüse karşı C vitaminini daha çok almak isteyen vatandaş limona yönelince, market ve pazarlarda limonun kilogram fiyatı 12 liraya kadar çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, önce iç piyasanın ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi için limon ihracatını izne bağladı. Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, limon ihracatında 31 Ağustos 2020’ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön izni aranacak. Bu kararla, hasadın yapılacağı ağustos sonuna kadar depolardaki ürünün iç talebe yetmesi amaçlanıyor. Kararla birlikte limon fiyatları düşmeye başladı.

Egzoz muayenesi ertelendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz gazı emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi. Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek” ifadelerini kullandı.

Honda’ya 3 ödül

Honda, her yıl en iyi tasarımların ödüllendirildiği, dünyanın en prestijli tasarım ödülü olan Red Dot’ta 3 ödül aldı. ‘Honda e’ modeli Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında ‘Best of the Best’ (en iyinin de iyisi) seçilerek her kategorinin en iyisine verilen büyük ödülün sahibi oldu. Marka ayrıca ‘Akıllı Ürün’ kategorisinde ‘Red Dot 2020’ ödülünü alırken, Honda CBR1000RR-R Fireblade SP motosiklet modeli de yine ‘Akıllı Ürün’ kategorisinde tasarım kalitesi ile ‘Red Dot 2020‘ ödülüne layık görüldü.

İşsizlik maaşı eve

PTT, İşkur ödemelerinde yeni uygulamaya geçti. Buna göre; vatandaşlara işsizlik maaşı, ücret garanti fonu ödemesi, kısa çalışma ödemeleri konusunda kolaylık sağlandı. Hak sahipleri dolduracakları form ile ödeme bedellerinin, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebilecekler. Uygulamayla, cep telefonlarına SMS ile PTT’nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderilecek. Linkte kişiye özel tek kullanımlık form olacak. Telefonu güncel olmayanların 'ALO 170'i araması gerekiyor.

WhatsApp’a paylaşım sınırı

Dünya genelinde 2 milyar kullanıcısı olan anlık mesajlaşma, görüntü ve video paylaşım uygulaması WhatsApp, virüs krizinde yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek için mesaj iletimine sınırlandırma getirdi. Buna göre; bir mesaj en fazla 1 konuşmaya iletilebilecek (forward edilecek). Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.