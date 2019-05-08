Bu festivalde çocuklar eğlenirken öğrenecek

Çocukların sanatsal alanlardaki yeteneklerinin gelişmesine olanak sağlayan aktivitelerde uzman olan Wapiyon’un organizasyonuyla gerçekleşecek Çocukça Bir Festival’de çocuklar, geniş etkinlik programı ve birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla eğlenirken öğrenecekler. Yaz tatili öncesi çocukların doğanın içinde eğlencenin sınırlarını aşacağı festivalde, tüm gün enerjilerini atabilecekleri oyun parkurları ve ödüllü yarışmalar yer alırken festival sahnesinde Küçük Prens’in hikayesini izlerken Serdar Başkan ile bilim ve Doruk Ülgen ile sihir şovlarıyla tanıklık edecekler.

ÇOCUKLARI SANATLA BULUŞTURAN, “EĞLENİRKEN ÖĞRETEN ATÖLYELER”

2 gün boyunca sınırsız eğlence ile şenliğe dönüşecek festivalin atölye programında ise alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde çocukların çoraptan kukla yapmayı, ünlü ressamların eserlerini kendileri yeniden yorumlamayı, ebru sanatını deneyimleyebilecekleri, kendi çömleklerini yaratabilecekleri fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyecek birçok atölye yer alacak.

Dopdolu etkinlik programına çocuklarla birlikte çocuk ruhuna sahip olan 7’den 70’e herkes katılabileceği Çocukça Bir Festival’in biletleri ise Biletix’te.



