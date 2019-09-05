Bu film daha vizyona girmeden rekor kırdı!

‘The Joker’ filmi henüz sinemalarda gösterilmiyor. Ancak şimdiden İnternet Film Veritabanı’nda (IMDb) 10 üzerinden 9.7 puana ulaştı. Bu oranla, IMDb’de en çok puan alan çizgi kahraman filmi oldu.

'The Joker' Batman'in baş düşmanı olan Joker karakterini anlatıyor. Todd Phillips’in hem yazıp hem de yönettiği filmde Joker karakterini, bu film için 50 kilo veren Joaquin Phoenix canlandırıyor. Kadroda Phoenix'in yanı sıra usta oyuncu Robert De Niro da yer alıyor. Film, Türkiye’de 4 Ekim’de vizyona girecek.