Bu filmlerde köpekler başrolde

John Wick 3

Keanu Reeves'ten daha tatlı tek şey, bir köpekle birlikte aynı karedeki Keanu Reeves... Bir köpekle aynı karedeki Keanu Reeves'ten daha tatlı tek şey ise bir köpeğe "Aferin oğlum" diyen Kenau Reeves.

Dikkat Köpek Var

Bir polis komedi yapımı olan filmin başrolleri Turner (Tom Hanks) ve Hooch arasında geçen sahnede, kahramanlarımız oldukça verimli geçecek bir soruşturmaya hazırlanıyor.

Lassie

Bir televizyon klasiği olan Lassie'yi izlemeyenimiz, en azından televizyonda denk gelmeyenimiz yoktur. Tekrar izlemek, iyi bir nostalji olabilir.

Marley ve Ben

Eğer kolayca kırılan bir yapınız varsa bu filmi izlemeyin, gününüzü mahvedebilir.

Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı

Göz çeşmelerini açacak bir başka film daha. Bu filmin farkı kahraman köpeğimizin bir de seslendirmesi var. Hem de seslendirmen, usta oyuncu Kevin Costner...

Can Dostum

Eğer masanızda hıçkırarak ağlamanızı kaldıramayacak iş arkadaşlarınız varsa, bu video ofiste izlemek için hiç de uygun değil.

Yuvaya Dönüş

Bu klasik film, tüm zamanların en iyi köpek temalı filmlerinden biri. Çocuk ve köpeğin kavuşması, neden en iyilerinden biri olduğunu gösteriyor.

Kutup Macerası

Kutup Macerası, dondurucu vahşi doğada bir kayak takımında görev alan köpeklerin ilham verici hikayesini anlatıyor.

Hayvan Dedektifi

Jim Carrey ve bir 4 ayaklıdan oluşan dedektif takımı bugüne kadar izlediğiniz en eğlenceli şey olabilir.

Beethoven

Büyüklüğünden midir bilinmez, en akılda kalıcı köpek filmlerinin başında geliyor. İnsanda sarılma isteği uyandıran Beethoven'ın salyaları, dünyanın en sevimli salyaları olabilir.