Bu formaların fiyatı dudak uçuklatıyor! 1 milyon 200 bin lira

Alışveriş sitesi kullanıcılarının taraftarı olduğu takımda o dönemde futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaları, genellikle koleksiyonerler satın alıyor. Genellikle o dönem takımda yer alan tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formaların satışında en çok Fenerbahçe'nin şampiyonluk ve Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandığı kadronun forması tercih ediliyor.

İnternet sitesindeki ilanlar arasında helikopter kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın, 2011 senesinde Galatasaray'ı ziyaret edip antrenmanda oyuncularla sohbeti sırasında giydiği forma, fiyatı ile en çok dikkati çeken ilan oldu. İstanbul'dan ilanı veren internet kullanıcısı, formayı 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkardı.

İlanlarda Fenerbahçe'nin 100'üncü yılında Roberto Carlos'un giydiği ve o dönem takımdaki diğer futbolcuların da imzaladığı forma fiyatıyla ikinci sırada yer alıyor. İlanın açıklamasında kullanıcı, Alex De Souza, Can Arat, Deniz Barış, Kemal Aslan, Mehmet Aurelio, Roberto Carlos, Semih Şentürk, Serdar Kulbilge, Appiah, Tümer Metin ve Volkan Demirel imzası yer alan formaya, 1 milyon lira fiyat biçti.

İlanlarda en pahalı üçüncü forma ise 600 bin liradan satışa sunuldu. Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda giydiği ve o dönem futbolcuların imzaladığı forma için kullanıcının ekleme yaptığı açıklama dikkati çekti. İlanın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bütün futbolcuların imzası. Tam olarak 27 imza. Fenerbahçe Yönetimi tarafından hediye edilmiştir. Özel üretim ve toplamda sadece 3 adettir. Bundan başka örneği yoktur. Koleksiyonluk bir formadır. Hiç giyilmemiş ilk günkü gibi dolaptadır. Başka bulamazsınız. Pazarlık sünnettir. Lütfen abartılı olmayalım sadece meraklısına. İstediğim fiyatı alamazsam satmam saklamaya devam ederim."

EN PAHALI DÖRDÜNCÜ FORMA

Galatasaray'da 2012-2013 sezonunda Amrabat'ın giydiği 53 numaralı forma da sahibi tarafından 600 bin liraya atışa sunuldu. İnternet sitesindeki en pahalı dördüncü forma olan ilanda, futbolcular Fernando Muslera, Felipe Melo, Johan Elmander, Nordin Amrabat, Tomas Ujfalusi, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Danny Nounkeu, Emre Çolak, Aydın Yılmaz, Hakan Balta, Sabri Sarıoğlu'nun imzasının yer aldığı belirtildi. İlanlar arasında Galatasaray'ın UEFA Süper Kupa kazandığı maçta giyilen ve futbolcuların imzasının bulunduğu formaya da sahibi 418 bin lira fiyat biçti.

İlanlar arasında Beşiktaş'ın şampiyonluk yaşadığı 2016-2017 sezonunda giyilen Quaresma, Talisca, Adriano, Marcelo dahil 18 futbolcunun imzasının bulunduğu forma 119 bin liradan, Hami Mandıralı'nın Trabzonspor'da oynadığı 2000-2001 sezon forması da 70 bin liradan satışa sunuldu.



