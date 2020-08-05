Başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere tüm bilim insanlarının üzerinde durduğu en önemli konu; maske, sosyal mesafe ve hijyendi. Ancak sorumsuzluk ve ‘Bana bir şey olmaz’ mantığı tüm çabaları tehlikeye düşürdü. İşte son birkaç günün rakamları: Zonguldak’ta vaka sayısı 1181’e, Kilis’te 1145’e ulaştı. Daha düne kadar ‘Hiç vaka yok’ denilen Bilecik, Pazaryeri’nde bile 5 kişi virüse yakalandı.

Ameliyatlar durdu

Ankara’da ise bir alarm durumu yaşanıyor. Sağlık Müdürlüğü dün bir genelge yayınlayarak artan corona virüs vakalarına karşı önlemleri açıkladı. Hastanelerin neredeyse tamamı corona virüs vakalarına ayrıldı. Elektif (isteğe bağlı) hasta yatışları ve acil olmayan ameliyatlar ikinci bir emre kadar durduruldu. Üstelik Kurban Bayramı tatilindeki sorumsuzluğun oluşturduğu tehlike henüz istatistiklere yansımadı.

Tablo bizi çok üzdü

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Corona virüs resmen sahillere akın etti. Tablo bizi son derece üzdü. Sağlık hizmetlerinde kapasiteyi zorlamak herkesi tehlikeye atar” diye konuştu. Uzmanlar, “Tüm bu endişe verici tablo içinde önümüzde çok önemli bir tarih var: Okulların açılacağı gün olan 31 Ağustos. Vurdumduymazlığın, çocuklarımızın sağlığını büyük tehlikeye soktuğunu unutmamamız gerekir“ dedi.

Bu yol yol değil

Tatil bitti, İstanbul eski kalabalık günlerine döndü. Toplu taşıma araçlarındaki manzaralar ürkütücüydü. Kadıköy-Sultanbeyli seferi yapan tıka basa dolu otobüste yolcular sırt sırta yolculuk yaptı.

Vaka sayısı 1083'e çıktı

Mart’ta patlak veren salgında yoğun bakımların halini ne çabuk unuttuk. Ne yazık ki; Türkiye dün itibarıyla vaka sayısında binli rakamlara döndü. Dün 1083 kişi corona oldu, 18 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi" diye uyardı.



