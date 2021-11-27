Bu golcüler uzun süredir suskun! Listede Burak Yılmaz var

Fransa Ligue 1'de sezon devam ederken dünya devi PSG, 14 maçta aldığı 12 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile en yakın rakibine 11 puan fark atarak liderlik konumunda. Ligue 1'de geçtiğimiz sezon gol yollarında fırtına gibi esen isimler bu sezon ortadan kayboldu. İşte o isimler...

Burak Yılmaz - Lille

Fransa'da Lille forması giyen Milli futbolcu Burak Yılmaz geçen sezon ligde çıktığı 28 maçta 16 gol kaydederek takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibiydi. Ancak golcü futbolcu bu sezon ağları bulmakta zorlanıyor. Burak Yılmaz bu sezon 12 maçta yalnızca 2 kere fileleri havalandırdı.

Arkadiusz Milik - Marsilya

Marsilya'nın Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik, 20/21 sezonunda 15 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı ancak golcü futbolcu bu sezon ligde yalnızca 6 maça çıkabildi ve 1 gol attı.

Kevin Volland - Monaco

Monaco'nun Alman golcüsü Kevin Volland geçtiğimiz sezon takımının en golcü isimlerinden biriydi. 35 maçta 16 kez ağları havalandırmayı başarmıştı. Volland bu sezon ise 13 maçta yalnızca 3 kez topu ağlara göndermeyi başardı.

Terem Moffi - Lorient

Ligue 1'in formsuz bir diğer golcüsü ise Lorient'in 22 yaşındaki santraforu Terem Moffi, geçen sezon 32 maçta 14 gol atan futbolcu bu sezon 13 maçta yalnızca 2 kez fileleri havalandırabildi.

Tino Kadewere - Lyon

Geçen sezon Lyon ile 33 maçta 10 kez ağları havalandıran futbolcu bu sezon yalnızca 4 maça çıkabildi ve henüz gol atma başarısı gösteremedi. (Fanatik)