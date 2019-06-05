Bu görüntü Kayseri'de panik yarattı! Et ile besleniyor
Dünyada çöl bölgelerinde, Türkiye'de ise daha çok Doğu ve Güneydoğu'da görülen 'sarıkız' örümceği (camel spider), Kayseri'de görüldü. Kent merkezinde parkta ortaya çıkan örümcekler, paniğe neden oldu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda dün akşam gezentiye çıkanlar, 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümceği gördü.
Parktaki çimler üzerinde görülen 3 örümcek, paniğe neden oldu.
İNSAN ELİ KADAR BÜYÜK
Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümcekleri çevrede endişe yarattı.
Bir insan eli kadar boyu olan, 1 metre yükseğe zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen örümceklerden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, ilaçlama yapılmasını istedi.
DHA