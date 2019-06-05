Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda dün akşam gezentiye çıkanlar, 'sarıkız' adıyla bilinen ve et yiyerek beslenen örümceği gördü.

Parktaki çimler üzerinde görülen 3 örümcek, paniğe neden oldu.

İNSAN ELİ KADAR BÜYÜK

Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, bu nedenle et parçalarını kolayca koparabilen sarıkız örümcekleri çevrede endişe yarattı.

Bir insan eli kadar boyu olan, 1 metre yükseğe zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen örümceklerden korktuklarını söyleyen vatandaşlar, ilaçlama yapılmasını istedi.

DHA