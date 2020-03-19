Türkiye Bu görüntüler Sivas'ta çekildi

Bu görüntüler Sivas'ta çekildi

Türkiye

Bu görüntüler Sivas'ta çekildi

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Budist rahipleri gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

19 Mart 2020, Perşembe 19:42 Son Güncelleme:
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde dini elbiseleri üzerlerinde toplu yürüyen Budist rahipler şaşkınlığa neden oldu. Rahipleri karşısında gören ilçe halkı gözlerine inanamadı. 1 Mart’ta Türkiye’ye giriş yapan rahiplerin iki gündür ilçede oldukları öğrenildi.

Gerekli işlemler yapıldı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında rahiplere yabancılara uygulanan prosedürler uygulandı. Rahiplerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanılmadı. Rahiplerin İran üzerinden Türkiye’den çıkışlarının sağlanması için gerekli işlemler yapıldı.

İHA

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