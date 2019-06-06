Sualtı canlılığı açısından dalış cenneti olan Mısır’daki Kızıldeniz’e benzetilen Türkiye-Suriye sınırındaki Hatay Samandağ sahili, önlem alınmazsa ‘çöp denizi’ olacak. dünya doğayı Koruma vakfı’nın geçen yılki raporuna da giren Akdeniz’deki plastik kirliliği Samandağ’ı da etkisi altına aldı.

100'E YAKIN BALIK TÜRÜ

14.4 kilometre uzunluğunda olan, 100’e yakın göçmen balık türüne ev sahipliği yapan Samandağ’da kirlilik su altı mağaralarına kadar indi. Bilim insanları şu uyarı yaptı: Önlem alınmazsa yılın 12 ayı dalış yapılabilen bölgede canlılık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.