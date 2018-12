Şu aralar oyun dünyası en hareketli günlerini yaşıyor diyebiliriz. Durgun geçen Yaz döneminden sonra, Sonbahar‘da pek çok popüler yapım raflardaki yerini aldı. Almaya da devam ediyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda Just Cause 4 isminin ön plana çıktığını görüyoruz. Açık dünya temalı aksiyon oyunu PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak raflardaki yerini alacak.

Ayrıca bu hafta, tüm dünyada büyük bir merakla oynanan PUBG‘de sonunda PS4’te boy gösterecek. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu hafta çıkacak oyunlar listesi ile başbaşa bırakalım.

3 ARALIK

Demetrios – The BIG Cynical Adventure (Switch)

4 ARALIK

Just Cause 4 (PS4, Xbox One, PC)

Mutant Year Zero: Road to Eden (PS4, Xbox One, PC)

Monster Boy and the Cursed Kingdom (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Override: Mech City Brawl (PS4, Xbox One, PC)

Subnautica (PS4, Xbox One)

Thronebreaker: The Witcher Tales (PS4, Xbox One)

Gwent: The Witcher Card Game (PS4, Xbox One)

The Council – Episode 5: Checkmate (PS4, Xbox One, PC)

GODS Remastered (PC, Xbox One)

Welcome to Orochi Park (PC)

Arca’s Path (PS4, PC)

Persona 3: Dancing in Moonlight (PS4, PS Vita)

Persona 5: Dancing in Starlight (PS4, PS Vita)

Gnomes Garden: New Home (PS4)

Emerald Shores (PS Vita)

Atelier Rorona: The Alchemist of Arland DX (PS4, Switch)

Atelier Totori: The Adventurer of Arland DX (PS4, Switch)

Gear.Club Unlimited 2 (Switch)

5 ARALIK

Edge of Eternity (PC)

Beholder 2 (PC)

Musynx (PC)

Energy Cycle Edge (PS4, Xbox One, Switch, PS Vita, PC)

6 ARALIK

The Last Remnant Remastered (PS4)

Jagged Alliance: Rage! (PS4, Xbox One, PC)

Battle Princess Madelyn (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Astrology and Horoscope Premium (PS4)

SEGA Mega Drive Classics (Switch)

LongStory: A dating game for the real world (Switch)

Rival Megagun (Switch)

Conduct TOGETHER! (Switch)

Ultimate Runner (Switch)

Beholder Complete Edition (Switch)

Carcassonne (Switch)

7 ARALIK

Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PS4)

Yo-kai Watch 3 (3DS)

Gungrave VR (PS4)

Hello Neighbor: Hide and Seek (PS4, Xbox One, Switch, PC)

On a Roll 3D (Xbox One)

