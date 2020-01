Bu hafta müziğe doyun

28 Ocak Salı

Akbank Sanat; 28 Ocak Salı günü, hem Türkiye’de hem de dünyada önemli birçok festivalde, başarılı konserlere imza atan Yinon Muallem’i Akbank Caz 30. Yıl Konserleri kapsamında dörtlüsüyle ağırlıyor. Aralarında Kudsi Ergüner, Erkan Oğur, Göksel Baktagir, Derya Türkan, Tüluğ Tırpan, Elif Çağlar, Ömer Faruk Tekbilek, Ross Daly, Areti Ketime, Mor Karbasi gibi farklı türlerde başarılı müzisyenler ile birlikte çalışmış Muallem’in “Back Home” adlı yeni albümü Alman plak firması Galileo etiketiyle tüm dünyada satışa çıktı ve Acum meslek birliği tarafından yılın en iyi albüm yapımı seçildi.

29 ve 29 Ocak

Efsane serinin sevilen filmi Harry Potter ve Zümrüdüanka Yolculuğu'nu bir de canlı canlı yaşamak istemez misiniz? Harry Potter™ in Concert serisi, beşinci film Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı™ ile kaldığı yerden devam ediyor! Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, 29 ve 29 Ocak'ta iki gün boyunca müzik ve sihri bir araya geldiği Harry Potter™ Film Konseri Serisi'nde 'potterhead'leri ağırlayacak. Harry Potter™ büyüsünü canlı senfoni orkestrasıyla, Nicholas Hooper’ın unutulmaz müzikleri eşliğinde, yüksek çözünürlülü dev ekranda yeniden deneyimlemek isteyen potterheadler için unutulmaz bir deneyim olacak bu konserde yerinizi almayı unutmayın.

31 Ocak

Dünyanın her yerinden techno devlerinin desteklerini almasına rağmen yalnızca en iyi malzemeye odaklandığı remix projelerini büyüyüşünün her aşamasında mükemmeliyetçiliğinin süzgecinden titizlikle geçiren, 2016 yılının “En Çok Satan Techno Dj”, 2019 yılının ''En İyi Prodüktör'' ödüllü Enrico Sangiuliano 31 Ocak 2020’de bu sefer Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde! Uluslarası kariyerinin dünyadaki ilk yankısı “Can You Hear Me” ile 2015 yılında Beatport dahil tüm listelerin ve dans sahnelerinin birincilik kütüğüne adını çivileyen Enrico’nun dinleyiciyle buluştuğu dans pistlerinden yalnızca bir kaçı Sonar, Tomorrowland ve Awakenings…

30 Ocak

Türkiye’nin önde gelen gitar virtüözlerinden Bilal Karaman ve grubu Manouche A La Turca, 30 Ocak’ta, Caféturc ve LU Records iş birliğiyle, Babylon'a konuk oluyor. Şubat 2018’de ilk albümünü çıkaran Manouche A La Turca, bu albümün devamı olarak LU Records etiketiyle 3 yeni kısaçalar yayımladı. Paylaşımı, keşfi ve etkileşimi seven Manouche A La Turca, bu gecede gruba kendi alanlarında başarılı birçok müzisyen eşlik edecek.

31 Ocak

Yediden yetmişe tüm Türkiye'nin sevgilisi Barış Manço, ölüm yıldönümü olan 31 Ocak'ta Kurtalan Ekspres ile anılacak. Kurtalan Ekspres, Barış Manço'nun en güzel şarkılarıyla Büyükçekmece Belediye Atartürk Kültür Merkezi'ne konuk olacak.