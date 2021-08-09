Bu hafta seçici beslenelim: Karın bölgemizi üşütmekten kaçınalım

Haftanın ikinci günü Başak burcundaki Venüs'ün Neptün ile karşıtlığı ve yine Başak burcunda Ay-Mars-asteroit Hygeia kavuşumu, hemen bir gün sonra da Merkür-Jüpiter karşıtlığı kesinleşecek. Mars'ın ve Venüs'ün Başak burcunda seyretmesi, Merkür'ün de hafta ortasında Başak burcuna geçecek olması bu burcun vurgusunu daha yoğun hissetmemize neden olacak. Özellikle Güneş'i, Ay'ı ya da yükseleni Başak burcunda olanlarımız, soğuk ve kuru doğadaki hastalıklardan kaçınmak için karın bölgesini sıcak tutmaya, su içeren sebze-meyve ağırlıklı besinlerle beslenmeye, ağır gıdalardan kaçınmaya dikkat edelim.

Başak burcu hareketleniyor

Mars astrolojide aktiflikle ilişkili görülür. Hangi burçtan ve doğum haritamızdaki hangi evden geçiyorsa, o burcun ve o evin konularıyla ilişkili olaylar yoğunlaşır. Soğuk ve kuru mizaçtaki Başak burcunda yine kuru mizaçta olan Mars'ın seyretmesi daha çok kurulukla ilişkili sağlık sorunlarını önümüze getirebilir. Deri döküntüleri, alerjiler, sinirlilik, huzursuzluk, nedeni kolay anlaşılamayan "kuru" karın ağrıları, bağırsak kuruluğu, kabızlık ya da bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, hazımsızlık, karaciğer ile ilişkili sorunlar-hastalıklar bu dönemde daha sık görülebilir. Sindirim sistemini sakinleştirip, bağışıklık sistemini güçlendiren pişirilmiş yulaf benzeri iyi pişirilmiş tam tahıllar, taze pişirilmiş sebzeler, kefir ya da ev mayalı yoğurt huzursuzluğumuzu azaltacak, bağırsak hareketlerini ve nem oranını düzenleyecek. Salata ve yumuşak lif içerikli çiğ sebzeler de tercih edilebilir. Başak burcu da Mars da kuru doğada olduğundan, kuru baklagiller bu dönemde şişkinliğe, hazım şikâyetlerine neden olabilir. Hazırlarken her zamankinden daha uzun süre suya basalım ve her zamankinden daha fazla pişirelim.

Psikolojik durumumuzdan en çok etkilenen burçlardan bir tanesi

Yediğimiz besinlerin sindirilmesi, ayrıştırılması ve doğru yerlere dağıtılması ile ilişkili organlar çoğunlukla Başak burcu yönetimindedir. Olumsuz düşüncelerden en kolay etkilenen burçlardan birisidir Başak burcu. Vücudumuz korkuya, heyecana iç organların farklı çalışmasıyla tepki verir. Kalbimiz hızlı atmaya başlar, sindirim sistemimiz yavaşlar. Sakinleştiğimizde, uyumaya yöneldiğimizde de tam tersi olur. İşte iç organlarımızın, özellikle sindirim sistemimizin bu duygu durumlarına cevap vermesinden sorumlu sinir ağları ve mezenterik gangliyon dediğimiz karın bölgesindeki sinir düğümleri Başak burcu etkisindedir. Bu hafta yöneticisi Merkür'ün hafta ortasında Jüpiter ile karşıt açısının kesinleşmesi bu hassasiyeti daha da arttırıyor.

Jüpiter karşıtlığı Aslan burcunda seyreden Merkür'ün sinir sistemi, zihin ve karaciğer ile ilgili işlevlerinde aşırılığa neden olabilir. Aslan burcunun temsil ettiği kalp, sırt ve omurgalarımızla ilgili aşırı yüklenmeler görülebilir. Özellikle havaların sıcak seyrettiği bu günlerde ağır, tok karına ya da maskeyle yapılan egzersizler, hızlı hareket etmek sorunlara neden olabilir. Maske kullanmayı ihmal etmeyelim, ama maskeli olduğumuzu da unutmayalım. Her zamankinden daha ağır hareket edelim. Nefes nefese kaldığımızda mümkünse oturarak dinlenelim. Yatmak kalbimize daha da fazla yük binmesine neden olabilir, bu nedenle nefes darlığı ya da çarpıntı hissedersek yatmaktansa oturalım. Birkaç dakika boyunca derin nefes alıp kalp atışımızın, nefesimizin düzelmesini bekleyelim.

Venüs ve Ay-Mars kavuşumu

Başak burcunda seyreden Venüs haftanın ikinci günü Neptün ile karşı karşıya geliyor. Venüs hangi burçtan geçiyorsa, o burçla ilişkili organları gevşetip, tembelleştirebilir. Neptün karşıtlığı bu durumu biraz daha belirgin hale getirecek. Sindirim sistemimiz, karaciğerimiz biraz tembelleşebilir. Kan şekeri ve hormon dengeleri kısa süreliğine bozulabilir. Çok yağlı, un-hamur işine dayalı besinlerden kaçınalım. Sebze ağırlıklı beslenmek Venüs kaynaklı sorunların da kolayca atlatılmasına yardım edecek.

Asteroit Hygeia ile birleşen Ay-Mars kavuşumu hijyen ve sağlık önlemlerinin, aşılamaların önümüzdeki bir ay boyunca çok önemli olacağını gösteriyor. Kötü hijyen nedenli, ishal benzeri sağlık sorunları, alerjiler, çevre kirliliği nedenli sorunlar, böcek ısırmaları ya da yara nedenli sorunlar önümüze gelebilir. Sıcaklarda besinlerin bozulma riskinin çok daha fazla olduğunu unutmayalım. Tabii ki her zaman, ama özellikle yemeklerden önce ve sonra el temizliğine dikkat edelim.

Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalmanız dileğiyle...