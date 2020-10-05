Bu hafta sıkı duralım

Hafta ortasında ve sonuna doğru Merkür'ün Uranüs ile, Mars’ın da Plüton ile sert açısı kesinleşecek. Sağlık ve şifa tanrıçası olarak bilinen asteroit Hygeia da bu hafta şifacı asteroit Kiron ile uyumlu açıda olacak, aslında şifanın rahatça akacağını gösteren bir pozisyon, ama asteroit Hygeia kötücül Praesepe yıldızı ile kavuşuyor olacağından işler değişebiliyor.

Diğer göstergeler de benzer etkilere işaret ediyorsa

Merkür-Uranüs karşıtlığında sinir iletimi ve denge sorunları, astım benzeri nefes sorunları, zihinsel gerginlik ve sorunlar, epilepsi benzeri nörolojik hastalıklar ve halüsinasyonlar tetiklenebilir. Merkür kafa sinirleriyle de direk ilişkili olduğundan görme ve duyma sorunlarını da daha sık görebiliriz. Haritalarında Merkür-Uranüs karşıtlığı olan ünlü kişilerde de bu tip sorunların belli ölçülerde yaşanmış olduğunu görüyoruz, örnek olarak Oscar Wilde, Stephan Foster, Friedrich Nietzsche ve Jimmy Carter'i verebiliriz.

Bedenin tepkileriyle, atar damarlarla, kaslarla, ateşli hastalık ve enfeksiyonlarla ilişkili Mars da Plüton ile kare açı yapacak demiştik. Aşırı tepkiler, yanıklar, kas zedelenmeleri, atrofiler, ağır ve yaygın enfeksiyonlar, zehirlenmeler, tümörler Mars-Plüton sert açılarında görebileceğimiz sağlık sorunlarından bazıları. Bu etkilerin çoğunun Praesepe yıldızı etkisiyle daha da tetiklenebileceğini unutmayalım. Yine haritasında Mars-Plüton karesi gördüğümüz ünlü isimlere örnek olarak Robert schumann’ı, Olivia Newton- John'u, Anne Murray’i ve Richard Carpenter'i sayabiliriz.

Yaklaşık 500 yıldızdan oluşan büyük bir yıldız bulutu

Praesepe Yengeç takım yıldızının orta kısmında bulunan, yaklaşık 500 yıldız içeren, bulut şeklinde büyük bir yıldız kümesidir, arı kovanı olarak da bilinir. Arı ya da böcek sokmasıyla, görme sorunlarıyla, kafa bölgesi yaralanmalarıyla, yanıklarla, ciddi enfeksiyonlarla, salgınlarla, patlamalarla, nefesle ilgili sorunlarla, özellikle duman başta olmak üzere zehirlenmelerle ilişkili görülür.

Hygeia sert etkiler aldığında

Mitolojide sağlık ve şifa tanrıçası olarak bilinen asteroit Hygeia sağlık için izlememiz gereken yollarla ve hijyen konularıyla ilişkilidir. Zor pozisyonlarda sağlıkla ilgili problemlere ve kötü hijyenik şartlara işaret edebilir. Açı yaptığı gezegenin konularını daha da vurgulu hale getirir. Zor bir yıldızla kavuşum yapan Hygeia'nın Kiron ile 120 derecelik, yani uyumlu açısı da bu hafta kesinleşiyor. Haliyle yaralı şifacı Kiron konuları önümüze geliyor ve önemli sağlık krizleri yaşayabileceğimizi gösteriyor.

Salgın salgın salgın

Mars geri gidiyor, Dünya’ya uzun süredir olmadığı kadar yakın, yani daha etkili ve salgınlara işaret eder durumda olacak ve Plüton ile kare yapması hem kitleleri etkiliyor, hem de hastalığın şiddetini arttırıyor. Praesepe etkisi ve Kiron'un zorlayıcı sağlık krizleri... Hepsi “bu hafta dişimizi sıkalım” diyor. Bilirsiniz orman yangınları rüzgârlarla yayılır, kontrol edilemez hale gelebilir. Bu hafta rüzgârlı, özellikle salgın hastalık, yangınlar, sakarlıklar ve denge bozuklukları konusunda özel dikkat gerektiriyor. salgının yayılmasına karşı önlemleri son haddinde uyguladığımızda salgına vuracağımız sekte inanın çok şey değiştirecek, önümüzdeki günlerimizi, aylarımızı etkileyecek. Toplantılardan, eğlencelerden uzak duralım, erteleyelim erteleyebileceğimiz ne varsa. Önlemlere katı bir şekilde uymaya çalışalım. İşimizi şansa bırakmamamız gereken bir dönemdeyiz!

Onlar bu etkilerle bir hayat geçirdiler

Doğru bu hafta sert etkiler var. Özellikle de açıların kesinleşeceği günlere yakınlaştıkça etkiler daha da yoğunlaşacak ve açıların etkileri yumuşayana kadar devam edecek. Tedbirleri elden bırakmamak lazım, ama karamsar olmaya da gerek yok. Bu etkilerle ömür geçiren, başarılı olan, ünlü olan, dünyayı değiştiren yüzlerce, binlerce insan var. Bu haftaki bütün etkilerin hepsinin birden görüldüğü insanlar, ünlüler var. Biz ise bu etkileri bir hafta, hadi diyelim on gün yaşayacağız. Unutmayalım, bu da bir bilinç düzeyi. Her açı farklı bilinç düzeylerini deneyimlemek için fırsat sunar bizlere. Bu hafta da sıkı durma, temkinli olma, yolumuzdaki taşları temizleme zamanı. Başarırsak yolumuz daha yeşil, daha emin, daha aydınlık olacak. Haftaya tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalın!