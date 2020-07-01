Survivor 2020'de finale günler kala kırmızı ve mavi takım üç kez dokunulmazlık mücadelesinde kozlarını oynarken üç oyunun da sahibi Kırmızı takımda yarışan Sercan Yıldırım oldu. Bu akşam Survivor'a veda eden isim ise Nisa oldu.

Haftanın bireysel dokunulmazlığını kazandıktan sonra Berkan’ın adını veren Sercan ikinci dokunulmazlığın sahibi olmasının ardındansa Nisa’nın adını vermişti. Son yarışmayı da kazanan Sercan böylelikle üçüncü konseyde de Barış’ın ismini vermişti.



