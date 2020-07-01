Bu hafta Survivor'a veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'nin bu akşamki 123. yeni bölümündekim elendi? Survivor yarışmasında bu akşam heyecan dolu bir eleme konseyi yaşandı. Finale az kala son 7 yarışmacının bulunduğu programda bu haftanın elenen isim Nisa oldu.
01 Temmuz 2020, Çarşamba 00:22 Son Güncelleme:
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Survivor 2020'de finale günler kala kırmızı ve mavi takım üç kez dokunulmazlık mücadelesinde kozlarını oynarken üç oyunun da sahibi Kırmızı takımda yarışan Sercan Yıldırım oldu. Bu akşam Survivor'a veda eden isim ise Nisa oldu.
Haftanın bireysel dokunulmazlığını kazandıktan sonra Berkan’ın adını veren Sercan ikinci dokunulmazlığın sahibi olmasının ardındansa Nisa’nın adını vermişti. Son yarışmayı da kazanan Sercan böylelikle üçüncü konseyde de Barış’ın ismini vermişti.