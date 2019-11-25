Bu hafta vizyona giren 4 film (22-29 Kasım 2019)





2013 senesinde vizyona girdiğinde büyük sükse yapan ve bunun sonucunda dev bir gişe hasılatı elde eden “Frozen” serisinin ikinci filmi, uzun bir yapım sürecinin ardından tam 6 sene sonra vizyona girdi. Disney Animation Studio tarafından yapılan film, genellikle Disney’in bir diğer animasyon şirketi olan Disney Pixar’ın yaptığı filmler gibi her yaştan insanı değil, özellikle küçük çocukları hedef olarak belirlemiş durumda. Küçük çocuklar için son yıllarda yapılan en kaliteli iş olarak gösterilen Frozen’ın devam filminde de Elsa ve arkadaşlarının maceraları devam ediyor. “Frozen II” okulların ara tatile girdiği bu dönemde özellikle çocuklu aileler için güzel bir alternatif.





2- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu









Son yıllarda yaptığı filmlerle Türk sinemasına yeni bir soluk getiren Mustafa Uslu’nun yapımcılığını üstlendiği “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”, adından da anlaşılacağı üzere Türk sporu denince akla gelen ilk isimlerden olan Naim Süleymanoğlu’nun hayat hikayesini anlatıyor. Mustafa Uslu’nun “Ayla”, “Müslüm”, “Çiçero”, “Türk İşi Dondurma” gibi diğer yapımlarını sevdiyseniz bu filme de göz atmanızda fayda var.









Sinema tarihininin başyapıtlarından olan The Shining (Cinnet) filmini duymuşsunuzdur. Eğer izlemediyseniz kesinlikle öneriririm. Usta yönetmen Stanley Kubrick’in Stephen King’in aynı isimli romanından uyarladığı filmin başrolleri Jack Nicholson ve Shelley Duvall’a aitti. Stephen King 2013 yılında, 1977 senesinde yazdığı Cinnet kitabının devamını yazdı. Seriyi neredeyse 40 sene sonra devam ettiren King, beyazperdeye uyarlandı. Başrollerinde Obi-Wan Kenobi olarak hafızalara kazınmış Ewan McGregor ve güzel oyuncu Rebecca Ferguson’un olduğu film, Hollywood gerilim filmlerini sevenler tarafından bir alternatif olarak görülebilir.









Haftanın son filmi “Üzgünüz, Size Ulaşamadık” 2008 ekonomik krizi zamanında sorunlar yaşayan Turner ailesinin dramını anlatıyor. Doğal yapısıyla bizi aileden biri gibi hissettiren filmin fragmanına baktığımızda, oyunculukların çok iyi gözüktüğünü söyleyebiliriz. Film çocuklar için uygun değil. Ki halihazırda 16 yaş sınırı bulunmakta. Eğer sinemada farklı bir tat arıyorsanız değerlendirmeye alabilirsiniz.