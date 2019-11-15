Bu hafta vizyona giren 7 film (15 Kasım 2019)





Matt Damon ve Christian Bale’in başrollerini paylaştığı, ünlü yönetmen James Mangold’un yönettiği film, 1960’lı yıllarda dayanıklılığın ön planda olduğu Le Mans yarışında Ferrari ve Ford’un efsane rekabetini anlatıyor. Bu senenin en çok beklenen yapımlarından olan film, o dönemleri beyazperdede izlemeyi sevenler, Matt Damon ve Christian Bale hayranları, araba tutkunları ve biyografi hikayelerini izlemeyi sevenler için haftanın en iyi alternatifi.









Haftanın yerli aşk filmi “Söz Vermiştin”in başrolleri Emre Karayel ve Aslı Tandoğan’a ait. Okuldan arkadaş olan Nesim ve Lilyan’ın yıllar sonra sosyal medyadan birbirlerini bulmasını ve devamında yaşadıkları aşkı anlatan filmin konusu ilk bakışta klişe gelse de, bu tarz filmleri izlemek isteyenler için iyi bir alternatif olabilir.









“Ford v Mustang”in ardından biyografik film sevenleri mutlu edecek bir diğer film olan “The Conductor” Hollanda yapımı. Tarihin ilk uluslararası düzeydeki kadın orkestra şefi olan Antonia Louisa Brico’nun hayatını ve yaşadığı zorlukları feminist bir bakış açısıyla anlatıyor. Haftanın bir diğer yabancı film alternatifi...









Haftanın düşük bütçeli yerli korku filmi kontenjanını dolduran “Gece Gelenler” cinli, büyülü korku film sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.









Haftanın belgesel filmi Kraliçe Lear, bir grup köylü tiyatrocu kadının Toroslar’a yaptığı bir turnede efsane yazar William Shakespeare’in ünlü Kral Lear oyununun turne boyunca nasıl Kraliçe Lear’a dönüştüğünü anlatıyor. Filmin yönetmeni Pelin Esmer. Kraliçe Lear, yerli belgesel türünü sevenler için kaçırılmaması gereken bir film.









Gürcü asıllı İsveçli yönetmen Levan Akin’in yönettiği film, bir eşcinselin katı bir toplum olan Gürcistan’ın halk dansına yönelmesini ve yaşadıklarını konu alıyor. Aynı zamanda İsveç’in bu seneki Oscar adayı olan film “Başka Sinema” etiketiyle sinemalarda.









Çin yapımı çizgi dizi Boonie Bears’ın beyazperdedeki film macerasının yeni durağında kahramanlarımız yanlışlıkla açılan bir portal sayesinde zamanda yolculuk yaparak Buz Devrivari bir maceraya atılır. 3D seçeneği de mevcut olan filmi anne babalar çocuklarını sinemaya götürmek için tercih edebilirler.