Bu hafta vizyona giren filmler (11.10.2019)

Aşkı Beklerken

Aşkı Beklerken, aynı apartmanda yaşayıp yolları bir türlü kesişmeyen iki gencin hikayesini konu ediyor. Remy ve Melanie, Paris’te aynı apartmanda yaşayan ancak birbirlerinden haberleri olmayan iki komşudur.

Birbirlerine tıpa tıp benzeyen yaşam tarzlarına sahip olan Remy ve Melanie’nin tanışmamış olması oldukça tuhaftır. Kendilerine ait tek kişilik dünyaları olan iki genç, büyük şehrin kalabalığında sürekli bir arayış içindedir. Ancak ne kadar arasalar da bir sonuca ulaşamazlar. Aynı sorunlarla boğuşan, aynı mekanlara gidip, aynı caddelerde yürüyen Remy ve Melanie’nin yolları bir gün kesişebilecek midir?

Yönetmen: Cédric Klapisch

Oyuncular:

François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara, Camille Cottin, Simon Abkarian, Eye Haidara

Ülke: Fransa, Belçika

İkizler Projesi

İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur.

Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry’den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır. Filmin yönetmenliğini, daha önce "Pi'nin Yaşamı" ve "Kaplan ve Ejderha"yı yöneten Ang Lee üstleniyor.

Yönetmen: Ang Lee

Oyuncular:

Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen , Benedict Wong, Douglas Hodge

Ülke: ABD

7. Koğuştaki Mucize filmi konusu

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür.

Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir? Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

Oyuncular:

Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya

Ülke: Türkiye

Gerçeğin Peşinde

Gerçeğin Peşinde, kızını kaybettikten sonra bunalıma giren ve başka bir kadının çocuğunun, kendi çocuğu olduğunu düşünen bir kadının öyküsünü konu ediyor. Lizzie, kocası ile boşanma aşamasında olan bir kadındır. Genç kadın hayatını işine ve 11 yaşındaki oğlu Thomas’a adar. Ancak bir tesadüf eseri tanıştığı 7 yaşındaki Lola, genç kadının geçmişe yolculuk yapmasına neden olur.

Lizzie, yıllar önce yaşadığı korkunç olayın etkisinden hala çıkamamıştır. Yıllar önce kızının doğumu sırasında çıkan yangın yüzünden çocuğunu kaybeden Lizzie, karşısında Lola’yı görünce onun kızı olduğunu düşünür. Lola’ya yakın olmak için küçük kızın annesi ile yakınlaşmaya başlayan Lizzie, bir süre sonra onların çevresinden ayrılmaz hale gelir.

Çocuğu çalmakla suçlanıyor

Lizzie’nin bu tavırlarından endişe duyan yakınları, onu engellemeye çalışsa da kimse başarılı olamaz. Saplantı haline getirdiği durum yüzünden ailesi ve oğlu ile arası açılan Lizzie, vazgeçmeden Lola’nın kızı olduğunu iddia etmeye devam eder.

Kim Farrant’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Noomi Rapace akli dengesini yitirmeye başlayan kadına hayat verirken, Yvonne Strahovski çocuğu çalmakla suçlanan kadını canlandırıyor.

Yönetmen: Kim Farrant

Oyuncular:

Noomi Rapace, Rebecca Bower, Annika Whiteley, Finn Little, Yvonne Strahovski, Luke Evans

Ülke: ABD, Avustralya

Saklambaç filmi oyuncuları ve konusu

Grace ve Alex, 18 aylık ilişkilerini, Alex’in annesi Becky (Andie Mac Dowell) ve babası Tony’nin (Henry Czerny) malikanesinde evlilikle taçlandırırlar. Düğün kusursuz bir şekilde sürer fakat gelin için dikkatlice yapılmış bir plan vardır. Grace hala gelinlik üzerindeyken hiçbir kuşku duymadan eşi ve ailesinin geleneksel aile oyunu dedikleri oyunu oynamak için gece yarısı onlarla toplanır.

Ailenin yeni bireyi olarak Grace, oynayacakları oyunu seçmek üzere masanın üzerindeki oyun kartlarından birini çekmelidir. Çektiği kart nadiren çıkan Saklambaç kartıdır ve oyuna başlamak için Alex’i geride bırakıp sessizce bir yerde saklanmalıdır. Diğerleriyse güneş doğmadan onu bulacaktır.

Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin

Oyuncular:

Samara Weaving, Mark O'Brien, Adam Brody

Acı ve Zafer

Salvador Mallo ismindeki, deneyimli ama gençlik günleri artık geride kalmış bir yönetmenin geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları konu ediyor. Filmde, Mallo’nun çocukluğunu yaşadığı 60’lı yıllara, annesiyle birlikte köylerinden ayrılıp daha rahat bir yaşam umuduyla Valencia’ya göç etmesine, 80’lerin Madrid’inde kalbinin hızla çarpmasına neden olan ilk aşkına, kendisi için kurtuluş ve terapi aracı olan yazı ve sinema ile tanışmasına ve kendisini tanımasına yol açan olaylara değiniliyor.

Bir yönüyle Almodóvar’ın kendi hayat hikayesi sayılabilecek Acı ve Zafer, başrol oyuncusu Antonio Banderas devleşen perfomansının da eklenmesiyle ilettiği duygular perdeden dışarı taşan, bir yandan hüzünlü, bir yandan da umut verecek bir film.

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Oyuncular:

Asier Etxeandia, Antonio Banderas, Leonardo Sbaraglia