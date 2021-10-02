Bu hatalar doğalgaz faturasının şişmesine yol açıyor!

Mevsim kış olunca, aile harcamalarına yüksek bir kalem daha ekleniyor: Doğalgaz faturası. Yapılan bazı hatalar ile doğalgaz faturalarımızın daha fazla şişmesine yol açıyoruz. İşte doğalgaz faturasını azaltmak için basit ama etkili yöntemler!

Bina dış cephesine izolasyon yapılmaması

Binalara yapılan ısı yalıtımları, yüzde 20-25 oranında tasarruf sağlamanıza yardımcı olur. Bu da doğalgaz faturalarınızın üzerindeki yükü azaltır. Eviniz kentsel dönüşüm ile yenilendiyse binanıza ısı yalıtımı, izolasyon yapılmış olduğundan, bu adımı hızlıca geçebiliriz. Ancak binanıza henüz ısı yalıtımı yapılmadıysa, doğalgaz faturanızdaki yük, yüzde 20-25 oranında artacaktır.

Evinizde ısı yalıtımı yoksa veya daha iyi ısınmak istiyorsanız daha uzun dönemli ve bir miktar daha maliyetli yöntemler olsa da ısı yalıtımı yapmak için dış cepheye komşu duvarlarınıza ekstra yalıtım yaptırabilirsiniz.

Kapı ve pencere çerçevelerinin izole edilmemesi

Pencereleriniz PVC ise fitilleri eskimiş olabilir. Fransız balkonlu evlerde kapı altlarında izolasyon süngeri kullanılmaması, PVC mandallarının yaz modunda kalması da evin ısısını koruyamamasına yol açar. Bu nedenle kapı ve pencere çerçevelerinin iyi bir şekilde izole edildiğinden emin olun.

Ayrıca çift camlı ısı yalıtımına özel yapılan çerçeveler, evinizin kış aylarında daha iyi ısınmasını sağlar.

Yalıtımın durumunu anlamak için ellerinizi pencere kenarlarında, kapı kenarlarında gezdirin. Boşluklardan hava ve soğuk geliyor olabilir.

Petek kullanımında yapılan hatalar

Peteklerin bakımının yapılmaması ve peteklerin içinde hava kalması gibi durumlar da doğalgazın boşuna gitmesine yol açar. Bu nedenle kış aylarına geldiğinizde mutlaka peteklerinizin içindeki havayı kontrol ettirin, varsa havasını aldırın.

Petek arkalarında ekstra izolasyon yapılmaması ve peteklerin örtülmesi de ısının evinize iyi bir şekilde yayılmasını önler. Peteklerin örtülmesi, mobilya veya dolap gibi eşyalarla kapanması yakıt tüketiminiz yüzde 15 oranında artabilir.

Ayrıca radyatörlerden çıkan ısı arkasındaki duvarı da ısıtır. Duvarınız dış cepheye komşuysa, bu ısının büyük kısmı sadece aradaki soğuğu kesmeye yarar. Isı kaybını önlemek için radyatörlerin arkasına yalıtım levhaları yerleştirin.

Kombi kullanımında yapılan hatalar:

Doğalgaz en çok kombi açılıp kapatılırken harcanır. Sürekli açıp kapatmak yerine belli bir seviyede sürekli çalıştırın.

Yanlış sıcaklık ayarı yapılması da faturanızın şişmesine yol açar. Evinizin sıcaklığı ortalama 20 derece olmalıdır. Oda termostatı kulanıyorsanız, sıcaklığı 1 derece bile düşürseniz yakıt tüketiminde yüzde 5 tasarruf sağlarsınız.

Doğru kombi seçimi ise faturanızda tasarruf sağlamanızı sağlar. Normal kombilerin verimleri %80 ile %92 arasında değişir. Yoğuşmalı kombiler ise %105 ile %109 arasında değişen verimlerle çalışır.