Egzersiz & Diyet Bu hatalar kilo vermeyi zorlaştırabilir

Bu hatalar kilo vermeyi zorlaştırabilir

Egzersiz & Diyet

Bu hatalar kilo vermeyi zorlaştırabilir

Sadece diyet sürecine odaklanıp, ideal kiloya ulaşmaya çalışırken yapılan hataların faydadan çok zarara yol açacağını belirten diyetisyen Sümeyye Peker, zayıflama sürecini ve sonrasını sağlıklı şekilde tamamlanması için yapılması gerekenleri paylaştı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 16:40 Son Güncelleme:
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Sadece diyet sürecine odaklanıp, ideal kiloya ulaşmaya çalışırken yapılan hataların faydadan çok zarara yol açacağını belirten Sümeyye Peker, zayıflama sürecini ve sonrasını sağlıklı şekilde tamamlanması için yapılması gerekenleri paylaştı. Kilo verme sürecine büyük bir hevesle başlayıp daha yarı yola gelmeden bu isteğinden vazgeçen insanların olduğu biliniyor. Bu doğrultuda zayıflama sürecinde beslenme alışkanlıklarının değiştiğini belirten Peker, sadece diyet sürecine odaklanıp, ideal kiloya ulaşmaya çalışırken yapılan hataların faydasından çok zararı olduğunu aktardı. Peker, vatandaşlara kısa sürede çok kilo vermeye odaklanmamaları gerektiğini belirterek kısa sürede verilen kiloların büyük çoğunluğunun kas dokusundan ve vücut suyundan kaybolduğunu söyledi. Kas dokusunun kaybından dolayı verilen kiloların ise insanların metabolizmalarının yavaşlamasına ilerleyen süreçlerde de daha zor kilo verilmesine sebep olabileceğini dile getirdi.

"YAĞ YAKABİLMEK İÇİN BELİRLİ BİR KALORİ ARALIĞINDA BESLENMEK GEREK"

Diyetisyen Sümeyye Peker, “Çok düşük kaloriler ile beslenmeyin. Vücudun yağ yakabilmesi için belirli bir kalori aralığında beslenmesi gerekmektedir. Hedef kalorinin daha altında beslenmek vücudu strese sokup kendini koruma altına almasına neden olabilir. Bu durum yağ kaybının aksine yağ dokusunun korunmasına yol açacaktır. Kaçamaklar sonrası kendinizi cezalandırmayın. Bu tip uygulamalar beslenme algınızı bozabilir ve ardından yeme bozukları geliştirebilir. Diyetinizin dışına çıktığınızda ertesi gün kaldığınız yerden devam etmeniz uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar elde etmenizi sağlayacaktır. Sürekli detoks uygulamayın. Detokslar ödem varlığında ya da direnç kilo ile karşılaşıldığında uygulanmalıdır aksi takdirde metabolizmanızı yavaşlatacaktır. Diyet lezzetlerini bilinçsizce tüketmeyin. Fit tarifler başlığı altında birçok tarifle karşılaşmışsınızdır. Fit tarifler diğer yemek tariflerinden hafif olsalar da belirli bir kalorisi vardır. Bu sebeple porsiyonlarına ve sıklığına dikkat edilerek kontrollü tüketilmelidirler” dedi.

İHA

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