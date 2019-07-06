Bu heykele dikkat! Yine ortaya çıktı

Vikinglerin tanrısı Odin’i tasvir eden, bronz görünümündeki heykel birçok habere konu oldu. Haberlerde heykelin 1200 yıllık ve son derece değerli olduğu belirtilirdi. Ama bu heykel aslında internette 195 liraya satılan bir biblo. Bazı dolandırıcılar bibloyu toprağa gömüp bir süre beklettikten sonra sanki antik esermiş gibi ağlarına düşürdükleri definecilere ya da meraklılara yüksek paralara satıyor.

BU KEZ YAKALANDILAR

Kendilerini defineci olarak tanıtan iki dolandırıcı Bursa Mustafakemalpaşa’da arıcılık yapan R.Ş.’ye “Buralarda define var. Birlikte kazalım, altınları paylaşalım” dedi. Dolandırıcılar daha önceden bir küpün içine sahte viking heykelini koymuş ve toprağa gömmüştü. Amaçları küpün içinden çıkanları R.Ş.’ye satmaktı. R.Ş. şüphelendi, jandarmaya haber verdi. Dolandırıcılar kazıya gelince de suçüstü yakalandı.

SAF VATANDAŞA 3-5 BİN TL

Define arayanların görüş alış verişinde bulunduğu internet forumlarında sahte Odin heykeli ile ilgili epey bilgi var. Kendilerine defineci süsü veren uyanıklar, eskittikleri bu heykeli saf vatandaşa “Çok değerli ama paraya sıkıştık” diyerek 3-5 bin liraya satıyor. Vatandaş işten anlayan birine gösterdiğinde heykelin sahte olduğunu anlıyor.