Bu heykele dikkat! Yine ortaya çıktı
Daha önce Diyarbakır, Manisa, Yozgat, Isparta, Aydın, Antalya, Elazığ ve Ardahan’da bulunan ve her seferinde “Paha biçilmez tarihi eser ele geçirildi” diye haberlere konu olan sahte viking heykeli bir kez daha ortaya çıktı.
Vikinglerin tanrısı Odin’i tasvir eden, bronz görünümündeki heykel birçok habere konu oldu. Haberlerde heykelin 1200 yıllık ve son derece değerli olduğu belirtilirdi. Ama bu heykel aslında internette 195 liraya satılan bir biblo. Bazı dolandırıcılar bibloyu toprağa gömüp bir süre beklettikten sonra sanki antik esermiş gibi ağlarına düşürdükleri definecilere ya da meraklılara yüksek paralara satıyor.
BU KEZ YAKALANDILAR
Kendilerini defineci olarak tanıtan iki dolandırıcı Bursa Mustafakemalpaşa’da arıcılık yapan R.Ş.’ye “Buralarda define var. Birlikte kazalım, altınları paylaşalım” dedi. Dolandırıcılar daha önceden bir küpün içine sahte viking heykelini koymuş ve toprağa gömmüştü. Amaçları küpün içinden çıkanları R.Ş.’ye satmaktı. R.Ş. şüphelendi, jandarmaya haber verdi. Dolandırıcılar kazıya gelince de suçüstü yakalandı.
SAF VATANDAŞA 3-5 BİN TL
Define arayanların görüş alış verişinde bulunduğu internet forumlarında sahte Odin heykeli ile ilgili epey bilgi var. Kendilerine defineci süsü veren uyanıklar, eskittikleri bu heykeli saf vatandaşa “Çok değerli ama paraya sıkıştık” diyerek 3-5 bin liraya satıyor. Vatandaş işten anlayan birine gösterdiğinde heykelin sahte olduğunu anlıyor.