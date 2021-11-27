Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış var!

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından ‘bugünün öne çıkan hava olayları’ diyerek şu bilgileri paylaştı:

Antalya içinde ve doğusunda çok kuvvetli yağmur, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde lodos 50-60 km/saat hızında esecek. Sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece üzerinde olacak.

Bugün İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege de yağmur var. Ege ve Antalya da kıyılarında gök gürültülü. Balıkesir Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Amasya ve Tokat da yağış kuvvetli olacak.

İstanbul’da ise bugün yağış yok. Gece saatlerinde yağar. Sıcaklık 17-18 derece, yarın ve pazartesi biraz daha artacak 20 dereceye çıkar.







