Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış var!
Meteoroloji’den gelen son dakika bilgilerine göre bugün de bazı bölgelerde kuvvetli sağanak bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen’den İstanbullulara ise iyi haber geldi. İstanbul’da sıcaklık artıyor, yağış yok… İşte 27 Kasım Cumartesi gününün hava durumu ile ilgili son detaylar…
27 Kasım 2021, Cumartesi 08:22 Son Güncelleme:
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CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından ‘bugünün öne çıkan hava olayları’ diyerek şu bilgileri paylaştı:
Antalya içinde ve doğusunda çok kuvvetli yağmur, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde lodos 50-60 km/saat hızında esecek. Sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece üzerinde olacak.
Bugün İç Anadolu, Akdeniz, Marmara, Ege de yağmur var. Ege ve Antalya da kıyılarında gök gürültülü. Balıkesir Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Amasya ve Tokat da yağış kuvvetli olacak.
İstanbul’da ise bugün yağış yok. Gece saatlerinde yağar. Sıcaklık 17-18 derece, yarın ve pazartesi biraz daha artacak 20 dereceye çıkar.