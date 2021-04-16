Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi: Kuvvetli yağış…
Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
16 Nisan 2021, Cuma 08:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
16 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU
ÇANAKKALE 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 21°C
Parçalı bulutlu
ADANA 25°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C
Az bulutlu
ANKARA 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA 24°C
Parçalı bulutlu
BOLU 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
AMASYA 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu
IĞDIR 22°C
Parçalı bulutlu
KARS 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C
Az bulutlu ve açık