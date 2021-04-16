Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

16 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AFYONKARAHİSAR 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MANİSA 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

MUĞLA 21°C

Parçalı bulutlu

ADANA 25°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C

Az bulutlu

ANKARA 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KONYA 24°C

Parçalı bulutlu

BOLU 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 18°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

AMASYA 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM, 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

IĞDIR 22°C

Parçalı bulutlu

KARS 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C

Az bulutlu ve açık