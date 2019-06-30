Bu kadarına da pes! 20 liralık yere 100 lira istediler

Taksilerine binen yabancı turistleri dolandırdığı öne sürülen çete üyesi taksicilere yönelik önceki gün operasyon yapıldı. Milliyet gazetesinden iki gazeteci de taksicilerin müşterilere nasıl davrandığını görmek için turistlerin yoğun olduğu Eminönü’ne gitti. Stajyer muhabir yabancı turist, diğer muhabirimiz de Türk vatandaşı gibi hareket etti.

'DEĞİŞİM' BAHANE!

İki muhabirimiz de 1.5 saatte Eminönü’nden Taksim’e gitmek için 19 taksi çevirdi. Kendini turist gibi tanıtan stajyer muhabirimizin çevirdiği 19 taksiciden 3’ü ‘Değişim saati’ geldiğini söylerken, diğer 16 taksici ise pazarlık yaptı. Aynı taksicileri Türk vatandaşı gibi hareket eden muhabirimiz çevirmeye çalıştığında, taksicilerin çoğu nereye gideceğini sordu. Taksim’e gitmek istediğini belirten muhabirimiz ‘Değişim saati’ bahanesiyle taksiye alınmadı ve çevirdiği 19 taksiciden sadece 4’ü Taksim’e götürebileceğini söyledi.

20 YERİNE 100 LİRA

Muhabir taksicilerin taksimetreyi açmadığına da şahitlik etti. Türk vatandaşı olarak hareket eden muhabirim çevirdiği taksicilerden birine, “Taksim’e kaç dakikada ve kaç paraya götürürsünüz?” diye sordu. 15 dakika içinde Taksim’de olabileceği ve 20 TL’ye götürebileceği cevabını aldı. Aynı taksiciye bu kez de, yabancı turist gibi hareket eden stajyer muhabirimiz Taksim’e gitmek istediğini söyledi. Taksicinin cevabı ise bu kez 100 TL oldu.

'MESLEĞİMİZİ LEKELİYORLAR'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Hangi saatte olursa olsun hiçbir taksici, müşteriyi almama hakkına sahip değil. Taksiciler ‘Nereye gidiyorsun? Kimsin?’ diye de soramaz. Size bugün bunu Eminönü’nde yapan taksicileri Bakırköy’de göremezsiniz. Turist sirkülasyonunun çok olduğu yerlerde mesleğimize leke süren insanlar bunlar” dedi.

TURİSTTEN BİN LİRA İSTEYEN VAR

Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco’nun da dolandırıcı taksici çetesinin hedefi olduğu, Beşiktaş’tan bindiği taksiden Sultanahmet’te inen futbolcudan 1000 TL ücret talep edildiği açıklandı. Dolandırıcıların uyguladığı yöntemlerden birinde ise beraber hareket eden iki taksiciden birinin, yabancı turistlerden 1000 TL ücret talep ettiği, ücreti reddeden turistlerin hemen arkada bulunan diğer şebeke üyesi taksici tarafından 700-800 TL gibi bir ücrete ikna edildiği tespit edildi. İstanbul polisi önceki gün turistleri dolandırmakla suçlanan 25 taksiciyi gözaltına almıştı.