Bu kafede robot köpekler var

Komutlara yanıt veren, dinamik hareketleriyle gerçeği aratmayan yapay zekaya sahip robot köpekler, Uzakdoğu’da yaygınlaşıyor. Robot köpekler, hem yalnızlık duygusunu aldığı hem de ölme riskleri olmadığı için tercih ediliyor. Japonya’da bir kafe robot köpek sahiplerine özel hizmet vermeye başladı. Kafeye robot köpekleriyle gelenler burada arkadaş oluyor. Japonya'daki bir kafe, sıra dışı bir müşteri grubuna kapılarını açtı. Penguin Café, robotik köpeklerini ve sahiplerini, her pazar sabahı bir içki içmeye ve oyun oynamaya davet ediyor. Sony'nin robot köpeğinden sonra 'Aibo World' adı verilen etkinlik, kafe sahibinin kendisine Aibo'yu satın almasından birkaç ay sonra başladı. Aibo World ilk olarak iki robot köpek için bir doğum günü partisinde yürüyen BuzzFeed tarafından duyurulmuştu. Sony, robot köpekleri daha gerçekçi ve duyarlı hale getirmek için birden fazla kamera, dokunmatik sensör ve mikrofon ile donattı. Robot köpekler, sahibini takip edebilen iki organik LED ekran sayesinde kuyruğunu sallamasına, patisini sallamasına, kulaklarını ileri geri hareket ettirmesine, topa vurmasına ve gözlerini hareket ettirmesine izin veriyor.





Penguin Café'deki etkinlik, donanım arkadaşlarını vesileyle giydiren düzinelerce robot köpek sahibini cezbetti. Robot köpek sahipleri, 'neden gerçek köpek sahiplenmedikleri' sorusuna ise 'tüylü bir arkadaş için yerlerinin ve zamanlarının olmadığı' cevabını verdi.

posta.com.tr



