Bu kapalı havalarda içinizi açmanın yolu

Ofis, okul ya da arabada hem tazelenmek hem ferahlamak için sıklıkla tercih edilen kolonyalar, günlük hayatın vazgeçilmezlerinden. Doğadan ilham alarak oluşturulan Selin “Hayatın Kokusu” serisi, günlük hayat temposunda bir nefes mola vermeyi sağlıyor.“Hayatta her şeyin bir kokusu vardır, her şey unutulur, kokular asla…” sloganıyla yola çıkan seride yer alan Selin Ardıç 3767, görünüşü, gücü ve hoş kokulu meyvesiyle özel bir ağaç türü olan Ardıç’tan ilham alıyor. Sonbahara yakışan Selin Ardıç 3767 ile orman serinliğini Toroslar’ın ferahlığı ile hissedeceksiniz.Özel ambalajlarıyla satışta Selin Hayatın Kokusu serisinde yer alan Ardıç Kolonyası kare, silindir, sprey ve çantada kolay taşınabilir mini boy ile istediğiniz her an sizinle olacak. Silindir ambalajlar Migros’a, 100 ml’lik sprey formatı ise Watsons’a özel olarak tüketicilerle buluşuyor.Selin Ardıç kutu ambalaj fiyatı: 12.50 TLSelin Ardıç silindir ambalaj fiyatı: 13.90 TLSelin Ardıç 100 ml’lik pump fiyatı: 9.90 TLSelin Ardıç mini boy fiyatı: 1.50 TL