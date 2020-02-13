Bu kaplumbağa fosili otomobil büyüklüğünde

Venezuela'nın Urumaco bölgesi ve Kolombiya'nın Tatacoa Çölü'nde 7 milyon yıl öncesine kadar yaşadığı tahmin edilen bir kaplumbağaya ait fosiler gün yüzüne çıkarıldı. Otomobil büyüklüğündeki fosilin 'stupendemys geographicus' türüne ait olduğu tespit edildi. İlk fosilleri 1970'li yıllarda bulunan kaplumbağa türünün 4 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor. Bu türün erkeklerinde kabuklarının iki yanında da bir boynuz olduğu düşünülüyor. Fosillerde bulunan derin yaralardan ötürü bu boynuzların rakiplerle yapılan kavgalarda kullanıldığı tahmin ediliyor.

Yeme alışkanlıklarıyla ilgili ipuçları

Araştırmacılar, üç metre uzunluğunda bir kabuk ve alt çene kemiği bulduklarını, bu keşifler sayesinde hayvanın yemek alışkanlıklarıyla ilgili ipucu elde ettiklerini söylüyor. Araştırmacılara göre bu dev kaplumbağa göllerin ve nehirlerin derinlerinde dev timsahlar ile beraber yaşıyordu; daha küçük hayvanları, otları, meyveleri ve tohumları yiyordu. Bu türün bu kadar büyük olmasının nedeni kendini diğer vahşi hayvanlara karşı koruması olarak düşünülüyor.