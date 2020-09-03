Bu karakter ekrana kilitleyecek

BBC, BAFTA ödüllü ‘Doctor Foster’ formatını Türkiye’nin önde gelen yapım şirketlerinden Medyapım’a verdiğini açıkladı.

Dünyaya böyle duyurdu

BBC Studios’un format satışlarından sorumlu başkan yardımcısı Andre Renaud “Dizinin hikayesi dünya seyircisine hitap etmeye ve insanların vermek zorunda kaldıkları kararlar hakkında tartışma yaratmaya devam ediyor. ‘Gemma Foster’ güçlü ve karmaşık bir kadın. Cansu Dere’nin bu karakteri nasıl yorumlayacağını görmek için sabırsızlanıyorum” dedi. Medyapım ’ın kaliteli dizi uyarlamaktaki başarısına değinen Andre Renaud, ‘Doctor Foster’ın bu versiyonunun seyircileri, Kanal D ekranına kilitleyeceğini söyledi.