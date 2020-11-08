Bu kedinin hobisi sürekli kaybolmak!

Fransa'nın kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 2012’de kaybolan Def adlı kedi, 29 Ekim’de kuzeybatıdaki Finistere bölgesinde bir veteriner kliniğinde 'dövme'sinden tanınarak bulundu. Sputnik'te yer alan habere göre, Def’in eski sahibi Stephanie Ledoux, kedisinin 2012 yılında taşındıktan sonra eski evlerine gittiğini ve geri döndüğünü ancak bir gün dönmeyerek kaybolduğunu belirtti. Kaybolduğunda 4 yaşında olan kedinin, fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediğini anlatan Ledoux, şu an 12 yaşında olan Def’i kendisine gönderilen fotoğraflardan tanıyamadığını söyledi.

Yine kayıplara karıştı

Def, Finistere’deki klinikten alınıp Pas-de-Calais bölgesine götürüldüğü sırada konulduğu kedi evinden kaçarak yeniden kayıplara karıştı.

Kedisine kavuşmayı uman Ledoux, Def’i bulmak için yeniden sosyal medyayı kullanacağını dile getirdi.

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