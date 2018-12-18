Bu kez Batman! Sokak köpeklerine işkence yaptılar

Batman'da kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine dakikalarca işkence etti

18 Aralık 2018, Salı 21:02 Son Güncelleme:
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Bu kez Batman! Sokak köpeklerine işkence yaptılar

Olay, pazar günü, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, caddedeki refüjde oturan 2 sokak köpeğine dakikalarca şiddet uyguladı. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin köpekleri tuttuğu, diğerinin ise belinden çıkardığı kemerle köpeklere vurduğu görüldü.


SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan da 2 kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi. Polis, görüntülerdeki 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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