Türkiye Bu kez hakim, karısını tekme yumruk dövdü! Karısı affetti ama...

Bu kez hakim, karısını tekme yumruk dövdü! Karısı affetti ama...

Türkiye

Bu kez hakim, karısını tekme yumruk dövdü! Karısı affetti ama...

Kadına şiddet bu kez İstanbul'da 49 yaşındaki hakimden geldi. Tekme ve yumruklarla dayak yiyen kadın savcılığa şikayetçi olsa da soruşturma devam ederken şikayetinden vazgeçti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 08:10 Son Güncelleme:
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İstanbul'da görevli bir hakim, tartıştığı eşini tekme ve yumruklarla darp etti. Mağdur kadın, tedavi olduktan sonra savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Soruşturmada çiftin oğlu, yaşanan darp olayına tanıklık etmek istemedi. Mağdur kadın, soruşturma devam ederken şikâyetinden vazgeçse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakim hakkında 'Eşe Karşı Kasten Yaralama' suçundan dava açıldı.

Kadına yönelik aile içi şiddet kültürel, dini, toplumsal, coğrafi ve ekonomik sınır tanımayan bir hak ihlali olarak varlığını tüm dünyada sürdürmeye devam ediyor. Bu kez kadına şiddet İstanbul'da bir erkek hakimden geldi. Esenyurt'ta ikamet eden evli ve bir çocuk babası 49 yaşındaki hakim M.A., 31 Mart'ta eşi S.A.(44) ile ailevi nedenlerle tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışma sırasında hakim, iddiaya göre aynı yastığa baş koyduğu karısını darp etmeye başladı. M.A., oğlunun gözü önünde annesini tekme ve yumruklarla dövmeye devam etti. Talihsiz kadın hastanede tedavi gördü. Aldığı darp raporuyla birlikte savcılığa başvuran S.A., kocasının cezalandırılmasını istedi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ AMA...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan hakim, eşini darp etmediğini iddia etti. Soruşturmada tanık olarak dinlenmesi istenen çiftin oğlu ise darp olayına tanıklık etmek istemedi. Soruşturma devam ederken, S.A., savcılığa başvurarak, dosyaya şikâyetinden vazgeçtiğini belirten bir dilekçe sundu. Fakat, M.A.'nın eşine karşı işlediği suç, 'şikayete tabi suç' kapsamında değildi. Bu nedenle savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda M.A. hakkında, 'Eşe Karşı Kasten Yaralama' suçundan dava açıldı. Hakim koca, Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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