Bu kez o ilimizde bulundu!

Bu yıl aşırı sıcakların ardından ortaya çıkan dev çekirge, Van ve Diyarbakır’ın ardından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde de görüldü. Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde arazide mercimek hasadı yapan Mehmet Abi çekirgeyi fark etti. Çekirgeyi cep telefonu ile kaydeden Abi, “Mercimek hasadına gelmiştik. Daha önce haberlerde bir kaç defa gördüğüm için dikkatimi çekti. Sadece fotoğraf ve video çekerek hayvanı bıraktık” dedi.

Uzmanlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yayılış gösteren dev çekirgenin erginlerinin boyunun 15 ila 20 santimetreye ulaşabildiğini belirterek, hayvanların geceleri aktif olarak avlanan etçil türler olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiklerinden faydalı türler olduklarını söyledi.

DHA