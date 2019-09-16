'Bu kez sen beni bekle sevgilim'

Şubat 2018’de de Dedeman Otel’de evlenmişlerdi. Malum; Murat Dedeman temmuz sonunda geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti. Sevda Zengin Dedeman, “İliklerime kadar seviyorum” dediği eşinin ölümüyle yıkıldı. Günlerce gözyaşı döktü.

Sevda Zengin Dedeman duygularını şöyle dile getirdi: “Güzel gözlü, koca yürekli adam; ben seni çeyrek asır bekledim. Bin yıl ömrüm olsa yine beklerdim. Ama sevmenin de sevilmenin de bedeli varmış. Zaman bizi defalarca acıta acıta sınadı, pes etmedik. Bu defa bekleme sırasında sende sevgilim. Rabbim uygun gördüğü zaman yeniden kavuşacağız, biliyorum.

HALİL KALMUK/ POSTA