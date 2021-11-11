Türkiye Bu kez veterinere 34 bin TL ceza! Kahreden görüntü

Bu kez veterinere 34 bin TL ceza! Kahreden görüntü

Türkiye

Bu kez veterinere 34 bin TL ceza! Kahreden görüntü

Ankara Etimesgut'ta Veteriner hekim N.B.O.'ya ait köpek eğitim merkezine baskın düzenledi. Uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 17 köpeğe el koyuldu.

11 Kasım 2021, Perşembe 12:26 Son Güncelleme:
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, hayvanseverin CİMER'e yaptığı başvuru üzerine Etimesgut'ta Veteriner hekim N.B.O.'ya ait köpek eğitim merkezine baskın düzenledi.



Ruhsatı olduğu belirlenen köpek eğitim merkezinde farklı ırklardan 4'ü yavru 17 köpeğin bulunduğu belirlendi ancak hayvanların derme çatma kafeslerde, uygunsuz koşullarda beslendiği tespit edildi.

El koyulan köpekler, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Evi'ne teslim edildi. Veteriner hekim N.B.O.'ya ise 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında toplam 34 bin TL ceza kesildi.

Öte yandan köpeklerin, tedavilerinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

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