Aşk & İlişkiler Bu kişilerin aldatma oranı daha yüksek!

Bu kişilerin aldatma oranı daha yüksek!

Aşk & İlişkiler

Bu kişilerin aldatma oranı daha yüksek!

Yapılan araştırmalar, ellerimizin karakterimiz ve genel sağlığımız hakkında bilgi verdiğini ortaya çıkardı. Öyle ki, aldatmaya meyilli olan kişilerin ellerinde ortak bir özellik var...

03 Ocak 2022, Pazartesi 08:21 Son Güncelleme:
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Araştırmalara göre parmakların uzunluğu, anne karnındayken ne kadar testosterona (erkeklik hormonu) maruz kalındığını gösteriyor. Bebeğin gelişiminde rol oynayan bu hormon, yetişkin olunca işaret ve yüzük parmağının uzunluğunu da belirliyor. Bu sayede kişinin karakteristik ve biyolojik özellikleri hakkında fikir yürütmek kolaylaşıyor. İşte bilimsel istatistikler...

Kadın ve erkeklerde işaret parmağı, yüzük parmağından uzun olanların aldatma eğilimi daha yüksek.

Yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan erkeklerin penisi daha büyük oluyor.

Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan erkeklerin çekici partner bulma olasılığı artıyor.

İşaret parmağına göre yüzük parmağı daha uzun olan sporcuların akciğer kapasitesi daha fazla oluyor, daha hızlı koşabiliyorlar.

Yüzük parmağı uzun olanlar, kısa olanlara göre 11 kat daha fazla kazanıyor.

Yüzük parmağı uzun olanların, hamburger, pizza gibi ağır ve yağlı gıda tüketme eğilimi daha fazla.

İşaret parmağına oranla yüzük parmağı kısa olan çocukların edebiyat, uzun olanların da matematik derslerindeki başarısı daha yüksek oluyor.

Yüzük parmağı uzun erkeklerin koronadan ölme veya enfeksiyonu ağır geçirme riski de daha düşük.

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