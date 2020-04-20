Bu koleksiyonla İtalyan ruhunu evinize getirin

İtalyan yaşam tarzından esinlenerek yarattığı ev koleksiyonuna iki yeni koku ekleyen Acqua di Parma, niş parfüm tutkunlarına taze ve büyülü kokuları elegan bir şişede sunuyor. Terrazza'da Aperitivo ve Profumi dell’Orto, doğadan aldığı kokularının ferahlatıcı hissini ev koleksiyonunda sunarak özel anlarınızı ölümsüzleştiriyor.

Terrazza'da Aperitivo

Evinizin her alanına uyum sağlayacak olan Terrazaa'da Aperitivo, İtalyan'nın en taze çiçekleri Spritz'in kokusundan esinlenerek yaratılmış. İtalyan yaşamının doğal zarafetini hatırlatan sıcak baharatlı tarçın tonlarıyla birlikte kan portakalı ve greyfurtun güneşli sitrik aromaları heyecan verici bir etki sunuyor.

Profumi dell‘Orto

Profumi dell'Orto'nun kokusu yaşam alanınızda sanki taze bitkiler yetiştirdiğinizi hissettiriyor. İtalyan mutfağının vazgeçilmezleri, güçlü kekik kokusu ve nane tazeliğinin mükemmel uyumuyla domates yapraklarının kokuları ve fesleğenin yazı müjdeleyen yenileyici aromasında evinizdeki cenneti keşfedin. Terrazza ve Profumi dell’Orto'daki Aperitivo, Colonia'nın çok sevilen Art Deco şişesini yeniden ürettirerek özel kalıplı bir camda sunuyor. Saf mineral, bitki mumları, doğal pamuk fitili, özenle tasarlanmış hava difüzörü ile duyularınızı harekete geçirerek koku hafızanızda mutlu anlar yaşatacak.