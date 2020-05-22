Bu kolonyada sevilenlerin, özlenenlerin, beklenenlerin ve gelecek güzel günlerin kokusu var
Türkiye’nin kolonyası Selin, ailemiz, dostlarımız ve sevdiklerimizle birlikte geçirdiğimiz eski bayramların anılarını ve özlemini, yayınladığı kısa bir film ile izleyiciye aktarıyor. Film birlikte olmanın önemini anladığımız bu günlerde, duygu dolu anlar yaşatacak.
22 Mayıs 2020, Cuma 15:14 Son Güncelleme:
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Bayramların vazgeçilmez geleneği Selin Kolonya, diğer bayramlardan farklı olarak herkesin evinde, sevdikleri ve büyüklerinden ayrı geçireceği bu bayramda duygu dolu anlar yaşatıyor. Sarılamadığımız annelerimizin, kalabalık bayram sofralarımızın, gidemediğimiz memleketlerimizin kokularını anımsatan film, eski bayramları tüm güzel anılarıyla zihnimizde canlandırıyor. Güzel günlerin yakın olduğu mesajını veren film, yine eskisi gibi sevdiklerimize sarılıp kucaklaşacağımız günlere vurgu yapıyor.
Selin Kolonya Limon, Hanımeli, Ardıç, Bahçe Gülü, Lavanta, Sığla, Mavi Ladin’den oluşan geniş portföyü ile her bayramda olduğu gibi bu bayram da evlere konuk oluyor.
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