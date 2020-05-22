Bayramların vazgeçilmez geleneği Selin Kolonya, diğer bayramlardan farklı olarak herkesin evinde, sevdikleri ve büyüklerinden ayrı geçireceği bu bayramda duygu dolu anlar yaşatıyor. Sarılamadığımız annelerimizin, kalabalık bayram sofralarımızın, gidemediğimiz memleketlerimizin kokularını anımsatan film, eski bayramları tüm güzel anılarıyla zihnimizde canlandırıyor. Güzel günlerin yakın olduğu mesajını veren film, yine eskisi gibi sevdiklerimize sarılıp kucaklaşacağımız günlere vurgu yapıyor.

Selin Kolonya Limon, Hanımeli, Ardıç, Bahçe Gülü, Lavanta, Sığla, Mavi Ladin’den oluşan geniş portföyü ile her bayramda olduğu gibi bu bayram da evlere konuk oluyor.