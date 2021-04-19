Bu köyde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı! İşte bunun sırrı..

Köy ihtiyar heyeti, büyük bir köy olmaları ve yabancı giriş çıkışının fazla olması nedeniyle koronavirüsten korunmak için karar aldıklarını belirtti.

Muhtarlığın aldığı kararın akabinde, ‘Koronadan ötürü yabancıların köyümüze girişi yasaktır!’ yazılı afişi köyün girişine asıldı.

Köy girişindeki afişin fotoğrafı toplumsal medyada paylaşıldı. Gümüşler köyü muhtarlığının aldığı karar, birçok kişi tarafından olumlu karşılandı.

“HALKIN SIHHATİ İÇİN BU TÜRLÜ BİR KARAR ALDIK”

Gümüşler köyü Muhtarı Şerafettin Erdoğan, koronadan ötürü halkın sıhhati için bu türlü bir karar aldıklarını belirterek, “20 gün evvel köy ihtiyar heyeti olarak karar aldık, yararını da gördük. Almış olduğumuz karardan memnunuz. Şu anda hastalık sıfır. İki şahısta belirdi, yabancıların girişini yasaklayınca olay bitti. Köye gelip, bu pankartı görünce geri dönenler oldu. Bana telefon açıp, bu karara hürmet duyduklarını söyleyenler oldu. Köy halkı da şad karardan. İnsanların sıhhati için aldık bu kararı biz. İnsanların bu önlemlere uyması gerekiyor.” dedi.

“BENİ KÖYE SOKMADILAR”

Komşu Sametli köyünde yaşayan Hidayet Oruç ise, “Beni köye sokmadılar, afişe bak diyorlar. Gelme köye diyorlar. Âlâ bir önlem olmuş. Bizim köyümüzde bu türlü bir yasak yok. Bizim köyümüz yolun üzerinde, gelen giden çok. Lakin bu köy içeride kaldığında yol ayrımında afişi görenler girmiyor. Herkes bu türlü bir karar alsa iyi olur. Köylere yabancı devamlı girip çıkıyor çünkü” diye konuştu.

Gümüşler köyünde yaşayan Mürsel Sağlam, “Kendi çapımızda bu türlü bir karar alındı, çok da yararı var, iyi oldu. Benim kardeşlerim daima dışarıda, onlar dahi bu durumdan ötürü anneme babama ziyarete gelmediler.” dedi.

Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/YENİCE (Çanakkale) (DHA)

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