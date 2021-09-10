Bu lastik fren mesafesini kısaltacak
Araçta fren mesafesini ıslak zeminde yüzde 8 azaltan binek lastik son çeyrekte Türkiye’de satışa sunulacak.
10 Eylül 2021, Cuma 17:11 Son Güncelleme:
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Otomotiv dünyası otonom, daha çevreci ve güvenli araçlara odaklanmış durumda. Continental firması Hannover’de düzenlediği etkinlikte yeni spor lastiği SportContact 7’yi tanıttı. Spor araçlara özel yüksek performans gösteren yeni lastiğin ülkemizde 19 ila 23 inç arası toplam 42 ürünle satışa sunulması hedefleniyor.
Performanslı modeller için üretildi
Marka, yarış pistindeki performansı bir önceki modele göre yüzde 10 arttırılan SportContact 7 lastiği ile ıslak zeminde frenleme mesafesi yüzde 8 azaltıldığını, kuru zeminde fren yapıldığında ise öncekine oranla mesafenin yüzde 6 kısaldığını belirtiyor.