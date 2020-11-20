Bu manzara hayal değil

Avustralya, ikinci dalgaya haziranda yakalanmıştı. Günlük vakalar 700’ü görünce ülkede karantina ilan edilmişti. Bu karantina 112 gün sürdü. Öyle ki kasıma gelindiğinde ülkede üst üste 10 gün boyunca vakaya rastlanmadı ve salgının yenildiği ilan edilebildi. Eski düzenine dönen ülkede hayat yeniden hiç koronavirüs salgını yaşanmamışçasına devam etmeye başladı. Öyle ki bu hafta Brisbane’daki 52 bin kişilik stadyumda tam kapasite rugby maçı yapıldı. Tribünler tıklım tıklım doldu. Maske ve sosyal mesafe zorunluluğu yoktu.

Sıkı karantinanın meyvesi

Bu maç, aynı zamanda salgın sürecindeki en kalabalık spor etkinliği oldu. Dünyayı kıskandıran görüntüler, eski normale dönüş için umut verdi. Avustralya, virüsü sıkı sınır politikasıyla yendiğini söylüyor. Ülkede geceleri sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Melbourne’de, maske takma zorunluluğu vardı, temel ihtiyaçlar harici iş yerlerinin tamamı kapatılmıştı. Evden uzaklaşma sınırı 5 km’yle sınırlandırılmış, hane başına günde bir kez, bir kişiye alışveriş hakkı tanınmıştı.