Bu müzeler açılış için gün sayıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi açılış için gün sayıyor. SCÜ Rektörü Alim Yıldız, 4 Eylül Kültür Merkezi içerisinde yer alan ve açılışı üniversitenin 48’inci yıl dönümünde yapılacak olan müzelerde incelemelerde bulundu. Rektör Yıldız’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve müze yetkilileri eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Yıldız, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üniversite Tarihi Müzesi’nde üniversitenin kuruluşundan bu güne kadar kullanılan akademisyen cübbeleri, telefon rehberleri, elektronik aletler, üniversite matbaası tarafından basılan eserler vb. gibi materyaller yer alıyor.

Tabiat Tarihi Müzesi’nde ise Sivas başta olmak üzere çeşitli yerlerden getirilen fosiller, doğal taşlar, bitkiler ve hayvanlar sergileniyor.

İHA