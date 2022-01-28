Kültür & Sanat Bu müzeler açılış için gün sayıyor

Bu müzeler açılış için gün sayıyor

Kültür & Sanat

Bu müzeler açılış için gün sayıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde kurulan Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi, üniversitenin kuruluşunun 48’nci yıl dönümünde ziyaretçileriyle buluşacak.

28 Ocak 2022, Cuma 19:16 Son Güncelleme:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin Üniversite Tarihi Müzesi ve Tabiat Tarihi Müzesi açılış için gün sayıyor. SCÜ Rektörü Alim Yıldız, 4 Eylül Kültür Merkezi içerisinde yer alan ve açılışı üniversitenin 48’inci yıl dönümünde yapılacak olan müzelerde incelemelerde bulundu. Rektör Yıldız’a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve müze yetkilileri eşlik etti. Rektör Prof. Dr. Yıldız, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üniversite Tarihi Müzesi’nde üniversitenin kuruluşundan bu güne kadar kullanılan akademisyen cübbeleri, telefon rehberleri, elektronik aletler, üniversite matbaası tarafından basılan eserler vb. gibi materyaller yer alıyor.

Tabiat Tarihi Müzesi’nde ise Sivas başta olmak üzere çeşitli yerlerden getirilen fosiller, doğal taşlar, bitkiler ve hayvanlar sergileniyor.

İHA

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