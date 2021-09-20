İzmir'in Aliağa ilçesinde T.Y. (27), çocuklarının gözü önünde İranlı eşi K.K.'yi (25) darbedip, başına tabureyle vuruldu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, gözaltına alınan T.Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.









Olay, 18 Eylül akşamı, Kazım Dirik Mahallesi 370'inci Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, işten geldikten sonra T.Y. ile İran uyruklu eşi K.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.Y., 2 çocuğunun gözü önünde eşini darbetmeye başladı. Evin içinde başlayan darp, balkonda da devam etti. K.K.'nin çığlıklarını duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalleli, bu sırada evden çıkan T.Y.'nin gitmesine izin vermedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle T.Y., mahalleli tarafından teslim edildi. K.K. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan T.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BALKONDA ŞİDDET KAMERADA

Öte yandan K.K.'nin darbedildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Evin içinden gelen çığlık seslerinin duyulduğu görüntülerde; K.K.'nin balkona kaçtığı, bu sırada peşinden gelen T.Y.'nin tabureyle eşinin başına vurduğu anlar yer aldı. Balkonda K.K. darbedildiği sırada, çocuklardan birinin de orada olduğu görülüyor.



