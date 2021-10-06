Türkiye Bu nasıl canilik! Küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Çocuğun durumu kritik

Bu nasıl canilik! Küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Çocuğun durumu kritik

Türkiye

Bu nasıl canilik! Küçük kızını 24 yerinden bıçakladı! Çocuğun durumu kritik

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda 38 yaşındaki Ebubekir Sıddık Ş. 14 yaşındaki kızını tam 24 yerinden bıçakladı. Ekipler, olay sonrasında kaçan Ebubekir Sıddık Ş.,'yi bulmak için metruk binalarda park ve bahçelerde arama yaptı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 10:41 Son Güncelleme:
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan D.Ş., komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurtuluş ve Şehitler Mahallesi ile sanayi sitelerinde arama yapan, metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi Horasan- Erzurum karayolunda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş., çıkarıldığı mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.


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