Bu neyin paniği?

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan 5 ay önce ‘Yasak Elma’nın setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki gün set çıkışı Nişantaşı City’s’deydi. Her fırsatta sosyal medya hesaplarında romantik pozlar veren ikili, objektifleri fark edince gereksiz bir telaşa kapıldı. Önce otoparka saklanmayı tercih ettiler. Sonra alışveriş merkezinin içine kaçtılar.