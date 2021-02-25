Magazin Bu neyin paniği?

Bu neyin paniği?

Magazin

Bu neyin paniği?

Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'la görüntülendi. Objektifleri fark eden oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ı bırakıp kaçmaya çalıştı. Hakan Kırarslan / POSTA

25 Şubat 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan 5 ay önce ‘Yasak Elma’nın setinde aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki gün set çıkışı Nişantaşı City’s’deydi. Her fırsatta sosyal medya hesaplarında romantik pozlar veren ikili, objektifleri fark edince gereksiz bir telaşa kapıldı. Önce otoparka saklanmayı tercih ettiler. Sonra alışveriş merkezinin içine kaçtılar.

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